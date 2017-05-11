درد بیکاری را تا پوست و استخوان احساس می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از نخبگان و فرهیختگان کشور و ستاد متفکرین و مولفین حامی حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی بیانیه‌ای را با عنوان «پویش مردمی یک‌میلیون شغل مردم نهاد» صادر کردند.

در ابتدای این بیانیه با بیان اینکه نهضت اصیل اسلامی ملت ایران، پیچ های تاریخی بسیاری را از سر گذرانده است،؛ آمده است: ملت بزرگ ایران در این پیچ ها و آزمایشها سربلند بیرون آمد و هم اکنون در عرصه امتحانی بزرگ قرار گرفته که تجربه ثابت کرده است که این ملت با افتخار و عظمت از آن عبور خواهد کرد.

این بیانیه می‌افزاید: با این وجود بوده اند سیاستمدارانی که توان هم نفسی با ملت بزرگ را نداشته و در روند تکامل انقلاب اسلامی از نفس افتاده اند و خود مانع و مزاحم روند حرکت ملت شده اند.

در این بیانیه تاکید شده است: در شرایط حاضر که سیاستمداران ما تلاش برای دستیابی به دانش را همانند دانش هسته ای از نفس انداخته اند و در ایجاد اشتغال ناتوان مانده اند و تنها دغدغه مدیران فرسوده و از نفس افتاده این دولت به جای کار و تلاش برای رفاه و آسایش ملت ، حفظ و نگهداری اموال هزاران میلیاردی خود می باشد.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: ما اعلام می داریم به مردانی نیاز داریم که جز به رفاه ملت فکر نکنند و با هدف تغییر وضع موجود و حفظ کرامت ملت ، در سایه تخصص و پاک دستی به مبارزه با فقر و بیکاری برخیزند و با ایثار و فداکاری و از خود گذشتگی و پرهیز از اخلاق بیمار گونه سرمایه داری به توسعه اقتصادی با کمک مردم اندیشیده و با جوانان و فرهیختگان همکاری صادقانه نموده و با نه به فساد و رانت خواری و جلوگیری از اتلاف بیت المال و با نه بزرگ خود به رویه گذشته ، چرخ های در گل فرو رفته اداره کشور را دوباره به حرکت در آورند.

همچنین در این بیانیه با تاکید بر اینکه بزرگترین سرمایه یک ملت سرمایه انسانی فعال می باشد و ما اعتقاد راسخ داریم نسل جوان در سایه دولت کار و کرامت ، گرد سختی و جفای رفته بر خود را خواهد زدود و با نشاط با بکارگیری امکانات و منابع موجود برای احیای حیات اقتصادی مردم عزیزمان با عقلانیت و هوشمندی گام برداشته و بر روی توهم غلط و ناتوان ساز جریان نمی شود و نمی توانیم خط بطلان خواهد کشید، تاکید شده است:تفکر مسمومی که تنها هدف آن از بین بردن اعتماد به نفس یک ملت بزرگ و نتیجه آن تضعیف قدرت ملی و خدشه دار شدن غرور و عزت تاریخی ایران است و بس ! ما ایمان داریم چاره مشکلات ما از بیرون مرزها نخواهد آمد.

این بیانیه تاکید می ‌کند: ما با نه به پیرمردهای خسته و بازنشسته افق توجه جامعه را به سمت اصلح ترین کاندیدا می بریم و ایمان داریم انها متعهد هستند که مواظبت کنند تا مثل دوره حاضر ، مفسدانی با از بین بردن عزت جوان ایرانی و ترویج فقر و بیکاری ، با کمال وقاحت از سفره انقلاب کیسه ها برای خود ندوزند و بدون اندکی شرم ذخائر نظام عنوان نگیرند.

در این بیانیه آمده است: درد بیکاری جوانان فرهیخته کشور را تا پوست و استخوان حس کردیم! زمانی که این اجنبی پرستان برای خوش رقصی در پیش کدخدا تولید و اشتغال کشور را نابود کردند تا فوج فوج ساده ترین اقلام ضروری نیز از خارج وارد شده و دیگر تولید داخلی وجود نداشته باشد ، جوانان این مرز بوم با تمام استعداد ، عقلانیت و توانایی منزوی و افسرده شدند و خود را در برابر غول شوم بیکاری تک تنها و بدون یاور دیدند.

این بیانیه می‌افزاید: ما به گذشته بر نمی گردیم ، این بار خود به میدان می آییم و ایمان داریم با انتخاب اصلح مشکلات به آسانی از میان خواهد رفت ، ایمان داریم در دولت کار و کرامت ایده های ما شنیده و عملی خواهد شد ، طرح های ما اجرا شده و چرخ اقتصاد دوباره به گردش در می آیید ، ایمان داریم کرامت یک نخبه ، یک فرهیخته کار آفرین حفظ خواهد شد ، فراموش نمی کنیم که در دولت یازدهم سزای کارآفرینی و ایده داشتن تحقیر و گوشه نشینی بود !

در انتهای این بیانیه با بیان اینکه الان با پدیده دولتی مواجهیم که نه تنها اعتقادی به تکلیف قانونی ایجاد یک شغل ندارد بلکه متاسفانه مدام از عدم امکان ایجاد یک میلیون شغل در سال سخن می‌گویند، بیان شده است: ما برآنیم که با این پویش، از طرفی گوشه ای از امکان و توانمندی های جوانان مستعد این مرز و بوم در ایجاد شغلهای پایدار را نشان دهیم و از طرف دیگر ایجاد حداقل یک میلیون شغل در سال را به گفتمان و مطالبه عمومی تبدیل نماییم.