۵ خانه جوان امسال در خوزستان تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، افشین حیدری پیش از ظهر امروز در جشنواره نشاط و امید و تجلیل از جوانان خوزستان با حضور وزیر ورزش در سالن جلسات شهید هاشمی استانداری خوزستان اظهار کرد: جوانان با وجود کمبودها و نبودها پای انقلاب خودشان ایستادند.

وی افزود: پس از تکلیفی که با انتخاب من به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان بر دوشم گذاشته شد یکی از دستور کارهای من در حوزه سمن ها واگذاری امور جوانان به سمن ها بوده و هست.

مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان تصریح کرد: هدفگذاری من در سال ۹۶ تاسیس ۵خانه جوان در شهرهای مختلف است.

حیدری گفت: با تایید و حمایت وزیر ورزش و جوانان بخشی از وظایف حوزه جوانان به سمن های مرتبط با جوانان واگذار خواهد شد و امیدواریم خوزستان در واگذاری تصدی گری امور جوانان به خودشان پیشتاز و پیشرو باشد.

وی ادامه داد: جوان اهل معامله و دنیاپرستی نیست و دوست دارد به کشورش خدمت کند.

مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان با اشاره به قهرمانی جوانان خوزستانی یعنی رامین طاهری و علی ساری زاده در کشتی فرنگی آسیا گفت: جوانان خوزستانی هر روز در هر رقابت ورزشی در سراسر دنیا پرچم پرافتخار ایران را برافراشته نگه می دارند.