روز اسناد ملی و میراث مکتوب برگزار شد/تشکیل کارگروه حفظ اسناد ملی

به گزارش خبرنگار مهر در این برنامه که ظهر پنجشنبه در تالار فرهنگ مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار شد، رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس با اشاره به تاریخچه ای از شکل گیری مراکز نگهداری اسناد مکتوب که از کشور فرانسه آغاز می شود گفت: نخستین مرکز نگهداری اسناد نیز در ایران در سال ۱۳۴۹ شکل گرفت که این ۴۷ سالگی مرکز متاسفانه دارای رشدی معادل این مدت نبوده است.

مشکل جدی در حوزه قانون اسناد ملی داریم

کورش کمالی سروستانی با اشاره به اینکه قوانین تدوین شده سال ۱۳۴۹ مبتنی بر داشته های آن دوره بوده است افزود: به همین خاطر مشکل جدی در حوزه قانون اسناد ملی داریم زیرا ایران سال ۱۳۴۹ با ایران سال ۱۳۹۶ از نظر فناوری، تولید اسناد، فضای مجازی، قدرت ساماندهی، منابع قابل دسترسی، میزان پژوهشگران که ارزشمند ثانویه اسناد بخش هویتی و تحقیق و ارزش اولیه اسناد برای کارهای ادارای است. بدین خاطر این خلاء قانونی موجب شده که در برخی از مسایل مختلف هماهنگی جدی بین دستگاه ها و نهادها به وجود نیاید.

وی در عین حال تاکید کرد: خیلی از دستگاه ها و سازمان ها حتی به میزان بیش از آنچه انتظار می رفت ساماندهی اسناد خود را به شکل علمی و الکترونیک پیش بردند.

رئیس مرکز اسناد فارس از جمله این نهادها را دادگستری فارس برشمرد و تصریح کرد: از جمله دیگر سازمان ها، دانشگاه علوم پزشکی و از این دست نهادها هستند اما هنوز روند تجمیع و یکسان سازی تولید، طبقه بندی، نگهداری، حفظ، نمایه سازی، ساختاری و محتوایی هماهنگی نیست.

وی با توجه به حضور عبدالنبی نجیبی معاون قضایی دادگستری فارس به عنوان یکی از پیگیران و متفکران این بخش در این آیین و توجه ویژه این نهاد به نگهداری اسناد، منطبق نبودن سرفصلهای مرکز اسناد با دادگستری فارس را مورد اشاره قرار داد و افزود: ناچاریم کارهایی انجام دهیم که در این باره به یک نتیجه خاص دست یابیم.

کمالی سروستانی با اعلام اینکه کارگروهی با حضور معاون مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران در پی این نشست در شیراز برگزار خواهد شد ابراز امیدواری کرد که برای دستیابی به نتیجه ای پیرامون چگونگی رسیدن به یک ساختار علمی و قانونی رایزنی ها انجام گیرد.

مسیر نگهداری اسناد به شکلی سلیقه ای است

وی خواستار اجباری شدن این روند شد و تاکید کرد: اکنون مسیر نگهداری اسناد به شکلی سلیقه ایست اما چنانچه شیوه ای اتخاذ شود شاید بتواند راه حلی برای فضاهایی که مرکز نیاز دارد باشد.

رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس از طرحی خبر داد که به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پیشنهاد شده با عنوان «تاریخ مستندسازی ادارات فارس» که در آن به تبع آن دستگاه های دولتی هم قرار می گیرند.

وی با توجه به این طرح عنوان کرد: در «تاریخ مستندسازی ادارات فارس» هم بخش های کمی و کیفی را در نظر می گیرد و هم اسناد توسعه ای و هم برنامه ریزی های طولانی و کوتاه مدت را دربر می گیرد و در صورت به نتیجه رسیدن طرح می تواند الگویی برای باقی جاهای استان به کار گرفته شود.

کمالی سروستانی نمونه اولیه طرح یادشده را عنوان کرد و افزود: با سازمان مسکن و شهرسازی این طرح آغاز شده که اگر این الگو بتواند موفق شود هم تاریخ شفاهی در آن مستتر هست و هم گردآوری نقشه ها و عکسها، طرح های تفصیلی و توسعه ای و مطالعاتی موجب فراهم شدن گنجینه ای برای دستگاه ها و مرکز اسناد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در گرامی داشت روز اسناد ملی و میراث مکتوب و همایش مدیریت اسناد که توسط مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان با همکاری شرکت برق منطقه ای فارس در تالار فرهنگ این مرکز برگزار شد از نبی الله نجیبی، معاون قضایی دادگستری فارس به دلیل تلاش های مجدانه در تدوین اسناد مکتوب و تاریخی این نهاد تجلیل شد.