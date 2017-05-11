اشراف اطلاعاتی ما دشمن را منفعل و سرگردان کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار محمدباقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در آیین افتتاحیه پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو که با حضور جمعی از فرماندهان، مسئولین، صاحب نظران و فعالان این عرصه در دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و نیز شهدای علم و فناوری و عرصه دریا، برخورداری ازمزیت ها و ویژگیهای ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک را از نقاط قوت کشورمان عنوان و تصریح کرد:در این بین موضوع «دریا» جایگاه ویژه‌ای داشته و ایران اسلامی از سواحل طولانی در شمال و بویژه جنوب کشور که حوزه ای تعیین کننده در هرم قدرت منطقه و جهان است بهره مند می باشد.

وی با اشاره به اهمیت منطقه خلیج فارس اظهار کرد: این منطقه علاوه بر اهمیت ذاتی ساحل و دریا، دربرگیرنده بزرگترین منابع فسیلی جهان در نفت و گاز بوده و قلب تپنده اقتصاد وانرژی جهانی در خلیج فارس و سرزمینهای پیرامونی آن است.

سرلشکر باقری با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد مبادلات تجاری جهان از مسیرهای دریایی انجام می شود گفت:

امروز تنگه هرمز گلوگاه صادرات منابع انرژی فسیلی و واردات کالا برای کشورهای پیرامونی این حوزه بوده و بهره مندی از چنین موقعیت با ارزش موهبتی است که خداوند متعال در اختیار ملت ایران قرار داده است.

وی با اشاره به تهدیدات فراروی انقلاب اسلامی و پیشینه خصومت ورزی امریکا و قدرت های استکباری و سلطه گر علیه نظام و ملت ایران، گفت: ما از ابتدای پیروزی انقلاب همواره با دشمنی و تهدید امریکا مواجه بوده ایم و دولتهای مختلفی که در این کشور سرکار آمده اند با الفاظ نسبتاً متفاوت اما مضمون یکسان جمهوری اسلامی ایران را تهدید می کنند که این تهدیدات به طور عمده دریا پایه می باشند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه تصریح کرد: دریا پایه بودن تهدید مسأله مهمی است که می تواند بر نحوه نگرش ما به صحنه دریا به شدت تأثیر گذار باشد و دشمنان ما که قدرتی با حجم بزرگ را در دریا شکل داده اند برغم تلاشهاو اقدامات گسترده ای که برای ایجاد امنیت آن بکار می گیرند، اما به وضوح می دانند که در میدان نبرد واقعی ،آسیب پذیر بوده و متحمل خسارات و تلفات سنگینی خواهند شد.

وی با بیان اینکه طی سالیان متمادی هیچگاه از خباثت و توطئه های دشمنان بر علیه ما کاسته نشده ، بلکه افزایش نیز یافته است، بر نقش و جایگاه بی بدیل نیروی دریایی در برابر تهدیدات دریاپایه تاکید و خاطرنشان کرد:آنچه دشمنان را به این نتیجه می رساند که هزینه نبرد دریایی با جمهوری اسلامی ایران بسیار بیشتر از فایده آن می باشد، در واقع همین توان بازدارندگی کشور است که با تمام وجود آن را لمس کرده اند.

سرلشکر باقری شناورهای تندرو را «معجزه نیروی دریایی سپاه » و به مثابه یک فرهنگ توصیف کرد و گفت :این شناور تنها یک تجهیزات نیست بلکه یک فرهنگ است و رزمنده ای که بر آن سوار می شود با اعتقاد و ایمان به خدا و برخورداری از روحیه شهادت طلبی الهام گرفته از فرهنگ عاشورا، چشم بر جلوه های دنیوی بسته و پای در میان جهاد با جبهه کفر می گذارد و در این راه حاضر به گذشتن از تمامی هستی خود است.

عضو شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر اینکه« در نبرد فناورانه با دشمن به سر می بریم» ، گفت: در شرایطی که دشمن با صرف هزینه های کلان وصید و بکارگیری شماری از مغزهای متفکر و نخبگان سراسر دنیا، سعی بر اعمال زور و سلطه گری در منطقه را دارد، جوانان دانشمند، اندیشمند و انقلابی ایران اسلامی خالصانه پای به میدان گذاشته اند تا سربلندی و عزت را برای ملت ایران به ارمغان آورند و احساس در خط مقدم جبهه بودن در این عرصه مسأله اصلی ما است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح چابکی و سرعت ، ثبات و آرامش، رادارگریزی و سهولت در کاربرد و قدرت مانور را از ویژگیهای شناورهای تندرو برشمرد و اظهار کرد: توانمندی و قابلیتهای عملیاتی تجهیزات از جمله شناورها می بایست متناسب با دانش روز و تهدیدات دشمن پیشرفت کرده و به روز باشد که بحمدالله مجاهدت های صورت گرفته نشان می دهد تاکنون اینگونه بوده است.

وی استفاده از توان و دانش بومی کشوردر تقویت و پیش روندگی این مسیر مبارک و اقتدار آفرین را امری مستمر و اجتناب ناپذیر قلمداد و تصریح کرد: در شرایطی که دشمنان انقلاب و نظام اسلامی ما، تحریم های ظالمانه ای را بر علیه ملت ایران اعمال می کنند،توجه به باورو انگیزه پژوهشگران جوان و استفاده از ظرفیت دانشگاهها و شرکتهای دانش بنیان می تواند قطع وابستگی حداقلی به خارج در این زمینه را سبب شده و بسترهای تولید محصولاتی ارزان و با قابلیتهای بالا را فراهم تر سازد.

سرلشکر باقری در پایان تاکید کرد :به فضل الهی ، اشراف اطلاعاتی و قابلیت های منحصر به فرد و کشف ناپذیر توانمندی های دفاع دریایی ما ، دشمنان را همچنان منفعل و سرگردان نگه خواهد داشت.