دستگیری ۶۰ دختر و پسر در پارتی شبانه گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، عزت الله حمزه نژاد با اعلام این خبر، اظهار کرد: این افراد در یک پارتی شبانه در توسکستان گرگان با دستور مقام قضایی و توسط پلیس امنیت اخلاقی دستگیر شدند.

وی با بیان این که تست الکل تعدادی از شرکت کنندگان در این میهمانی شبانه مثبت شد، افزود: در بازرسی از محل، مقداری مشروبات الکلی نیز کشف و ضبط شده است.

حمزه نژاد گفت: برای افرادی که تست الکل آنها مثبت شده به همراه مالک ویلا و گردانندگان این پارتی شبانه، در دادسرای عمومی و انقلاب گرگان پرونده تشکیل شده است.

وی افزود: پرونده مابقی شرکت کنندگان در این پارتی شبانه به اتهام رابطه نامشروع در دادگاه کیفری گرگان در حال رسیدگی است.