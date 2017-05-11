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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۱۱

رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب گرگان خبرداد:

دستگیری ۶۰ دختر و پسر در پارتی شبانه گرگان

دستگیری ۶۰ دختر و پسر در پارتی شبانه گرگان

گرگان- رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب گرگان از دستگیری ۶۰ دختر و پسر در پارتی شبانه گرگان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، عزت الله حمزه نژاد با اعلام این خبر، اظهار کرد: این افراد در یک پارتی شبانه در توسکستان گرگان با دستور مقام قضایی و توسط پلیس امنیت اخلاقی دستگیر شدند.

وی با بیان این که تست الکل تعدادی از شرکت کنندگان در  این میهمانی شبانه مثبت شد، افزود: در بازرسی از محل، مقداری مشروبات الکلی نیز کشف و ضبط شده است.

حمزه نژاد گفت: برای افرادی که تست الکل آنها مثبت شده به همراه مالک ویلا و گردانندگان این پارتی شبانه، در دادسرای عمومی و انقلاب گرگان پرونده تشکیل شده است.

وی افزود: پرونده مابقی شرکت کنندگان در این پارتی شبانه به اتهام رابطه نامشروع در دادگاه کیفری گرگان در حال رسیدگی است.

کد مطلب 3976135

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