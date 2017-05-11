پایان فرار سارق با شلیک پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد بهرامی ارشد درباره جزییات این خبر گفت: شب گذشته وقوع یک فقره سرقت توسط چهار سارق در یکی از منازل مسکونی حوالی خیابان امیر کبیر اعلام شد؛ با حضور مأمورین در محل، چهار نفر را در زمین خالی مجاور ساختمان مشاهده می کنند که دو نفر از آنان بر روی دیوار ساختمان در حال خم کردن محافظ ایمنی ساختمان هستند.

مظنونین به محض دیدن پلیس، از دیوار به زمین پریده و به همراه دو نفر دیگر به خیابان های اطراف متواری می شوند که تیم هایی را برای دستگیری سارقین اعزام و بلافاصله سه سارق دستگیر می شود.

رییس کلانتری ۱۴۱ شهرگ گلستان در ادامه گفت: سارق چهارم که به یکی از خیابان های اطراف متواری شده بود، بدون توجه به فرمان پلیس، به فرار خود ادامه می دهد و مأمورین مجبور می شوند برای دستگیری آن، سه تیر هوایی، شلیک کنند. ولیکن سارق بدون توجه به دستور ایست پلیس، وارد ساختمانی می شود. در همین حین مالک ساختمان که با خودرو قصد خروج از ساختمان داشت، به مأمورین اجازه ورود به ساختمان را می دهد و سارق را در حیاط ساختمان مشاهده می کنند.

سارق که خود را مجهز به سلاح سرد و اسپری اشک اور کرده بود، به دستور پلیس باز توجهی نکرده و علاوه بر مقاومت کردن از ساختمان به بیرون پریده و متواری شد.

وی گفت :با توجه به اینکه سارق سلاح سرد و افشانه اشک آور در اختیار داشت و بیم آن می رفت که اقدام به گروگان گیری کند. به سمت وی شلیک که این بار هم سارق از محل متواری و وارد دبیرستان دخترانه می شود.

سرهنگ بهرامی ارشد افزود: مامورین انتظامی با هماهنگی سرایدار وارد مدرسه می شوند و با توجه به رد خون به جای مانده بر روی زمین محل اختفای سارق شناسایی و او را دستگر می کنند. متهم پس از دستگیری به بیمارستان انتقال و به همراه سه سارق قبلی تحت بازجویی اولیه قرارگرفتند و سپس تحویل پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ شدند.

