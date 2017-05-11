  1. استانها
  2. کرمان
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۱۳

با حضور وزیر بهداشت؛

چندین پروژه بهداشتی و عمرانی در جنوب استان کرمان افتتاح شد

چندین پروژه بهداشتی و عمرانی در جنوب استان کرمان افتتاح شد

جیرفت - چندین پروژه بهداشتی و درمانی در جیرفت با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی صبح پنجشنبه به منظور افتتاح چندین پروژه بهداشتی و عمرانی راهی شهرستان جیرفت شد.

در این سفر مرکز تصویربرداری و ام. آر. آی بیمارستان امام خمینی (ره) هر کدام با مساحت ۵۰۰ متر مربع با هزینه عمرانی ۱۷ میلیارد ریال و هزینه تجهیز ۶۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

ساختمان آموزش بالینی شهرستان جیرفت هم با هزینه عمرانی ۱۵ میلیارد ریال و هزینه تجهیز یک و نیم میلیارد ریال افتتاح شد این پروژه سال ۹۳ کلنگ زنی شده بود.

همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کلنگ دانشکده پزشکی شهرستان جیرفت را به زمین زد. برآورد هزینه این پروژه بیش از ۱۲۴ میلیارد ریال است.

قاضی زاده هاشمی همچین از زایشگاه در حال اتمام بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت که ۱۸ فروردین ۹۳ کلنگ زنی شده است بازدید کرد؛ برآورد هزینه این پروژه بالغ بر ۲۲ هزار و ۹۷۱ میلیون ریال از محل اعتبارات طرح تحول است.

کد مطلب 3976139

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها