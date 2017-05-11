چندین پروژه بهداشتی و عمرانی در جنوب استان کرمان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی صبح پنجشنبه به منظور افتتاح چندین پروژه بهداشتی و عمرانی راهی شهرستان جیرفت شد.

در این سفر مرکز تصویربرداری و ام. آر. آی بیمارستان امام خمینی (ره) هر کدام با مساحت ۵۰۰ متر مربع با هزینه عمرانی ۱۷ میلیارد ریال و هزینه تجهیز ۶۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

ساختمان آموزش بالینی شهرستان جیرفت هم با هزینه عمرانی ۱۵ میلیارد ریال و هزینه تجهیز یک و نیم میلیارد ریال افتتاح شد این پروژه سال ۹۳ کلنگ زنی شده بود.

همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کلنگ دانشکده پزشکی شهرستان جیرفت را به زمین زد. برآورد هزینه این پروژه بیش از ۱۲۴ میلیارد ریال است.

قاضی زاده هاشمی همچین از زایشگاه در حال اتمام بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت که ۱۸ فروردین ۹۳ کلنگ زنی شده است بازدید کرد؛ برآورد هزینه این پروژه بالغ بر ۲۲ هزار و ۹۷۱ میلیون ریال از محل اعتبارات طرح تحول است.