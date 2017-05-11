اعتراض ستاد قالیباف به پخش همزمان دو برنامه تبلیغی وی از صداوسیما

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ستاد محمدباقر قالیباف طی نامه‌ای به پخش همزمان دومین مستند و دومین گفت‌وگوی ویژه خبری این داوطلب انتخاباتی اعتراض کرد.

همزمانی پخش دومین مستند محمد باقر قالیباف با دومین حضور وی در گفت و گوی ویژه خبری که قرار است به ترتیب از شبکه‌های اول و دوم سیما پخش شود، مورد اعتراض مهدی ذاکری نماینده ستاد محمدباقر قالیباف در صدا و سیما قرار گرفت.

در همین زمینه، ذاکری نماینده ستاد قالیباف با نگارش نامه‌ای به کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اعتراض خود را اعلام و خواستار تغییر در پخش هم‌زمان 2 برنامه این داوطلب شد.

ذاکری معتقد است همزمانی پخش 2 برنامه یک داوطلب انتخابات ریاست جمهوری فرصت مناسب تبلیغات نامزدها در صداوسیما و امکان استفاده مناسب از زمان پخش تبلیغات را از داوطلب سلب کرده و موجب واکنش منفی مخاطبان خواهد بود.

ذاکری با توجه به همین موضوعات، خواستار تغییر زمان پخش برنامه‌های نامزد خود به صورتی‌ است که دو برنامه این نامزد در یک زمان پخش نشود تا فرصت این داوطلب در پخش برنامه هایش از بین نرود.

پیشتر قرار بود مستند محمدباقر قالیباف ساعت 22 امشب (پنجشنبه) و گفت‌وگوی ویژه خبری با حضور وی شنبه هفته بعد پخش شود اما به دلیل تغییر در زمان برنامه نامزدهای انتخابات، مستند قالیباف همزمان با گفت و گوی ویژه وی پخش خواهد شد که همین موضوع باعث اعتراض ستاد قالیباف شده است.