مرتضي حاجي در گفتگو با خبرنگار "مهر"، اظهار داشت : فعاليت هاي ستاد انتخابات ائتلاف اصلاح طلبان تا كنون روال عادي خود را پشت سر گذاشته و طبيعي است مراحل مختلف انتخابات نوع خاصي از فعاليت هاي انتخاباتي را مي طلبد.

وي در خصوص وضعيت جسمي بيطرف رئيس ستاد انتخابات ائتلاف اصلاح طلبان كه چندي پيش به علت بيماري در بيمارستان بستري شده بود، گفت: وي از بيمارستان مرخص شده است و اكنون در وضعيت جسمي مناسبي است.

سخنگوي ستاد انتخابات ائتلاف اصلاح طلبان اظهار داشت: اكنون فعاليت هاي ستاد انتخابات به خوبي در حال انجام است و مهندس بيطرف نيز از راه دور بر كارها نظارت مي كند.

حاجي با بيان اينكه ستاد انتخابات ائتلاف اصلاح طلبان ضرورتي به تغيير رئيس ستاد انتخابات نمي بيند، خاطرنشان كرد: بدليل اينكه ستاد انتخابات قائم به فرد نيست لذا ضرورتي براي تغيير رياست ستاد احساس نمي شود.

وي اعلام فهرست نهايي ستاد انتخابات ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات شوراها را به طي مراحل قانوني انتخابات موكول كرد.