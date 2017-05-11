توجه به اسناد ملی دچار ناملایمات است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام یوسفی فر ظهر پنجشنبه در گرامیداشت روز اسناد ملی و میراث مکتوب و همایش مدیریت اسناد که با سخنرانی استاد عماد الدین شیخ الحکمایی در تالار فرهنگ مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار شد با پاسداشت روز اسناد ملی گفت: این روز به مناسبت اهمیت اسناد و میراث مکتوب در کشور در نظر گرفته شده اما در ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۴۹ قانون اسناد ملی ایران به تصویب مجلس رسید که بر اساس آن آرشیو ملی ایران شکل گرفت.

وی افزود: آرشیو ملی ایران یکی از موسساتی است که تشکیل آن نشان دهنده خرد و عقل در اداره امور جامعه است بدین خاطر و علیرغم تحولات گوناگون خدشه ای به قانون و ساختار و کارکرد این سازمان وارد نشده و مورد وفاق و احترام نزد جهانیان است.

این مقام مسئول آرشیو ملی ایران را حاوی ارزشمندترین اسناد مربوط به ایران و حتی کشورهای منطقه عنوان کرد و افزود: این آرشیو نزد کشورهای منطقه مورد توجه قرار دارد چراکه این آرشیو اسنادی را در بر دارد که آنان بخش مهمی از جهان ایرانی است.

وی منظور از جهان ایرانی را تمامی قلمروهای فرهنگی، سرزمینی، نژادی و زبانی دانست که روزگاری در حوزه نفوذ فرهنگ ایران قرار داشته است.

کشورهای قلمرو فارسی آموزش دیده آرشیو ملی ایران هستند

یوسفی فر کشورهای قلمروهای یادشده را آموزش دیده در آرشیو ملی ایران عنوان کرد و گفت: هیئت های کارشناسی به آرشیو ملی ایران آمده تا بتوانند اسنادی را که در این زمینه ها دارند را بخوانند زیرا به دلیل انقطاعی که متاسفانه در آن نقاط حاصل شده توانایی شان برای کار کردن روی این اسناد اندک است، بر این اساس یکی از موسسه های فرهنگی کشور آرشیو ملی است اما همه آنانی که در این حوزه فعالند می دانند در کشور ما توجه به اسناد با اندکی ناملایمات مواجه است.

وی این ناملایمات را ناشی از شماری دلایل عنوان کرد و گفت: این دلایل باید با کوشش، شکیبایی، تلاش و فرهنگسازی تغییر کند که برگ به برگ این اسناد ارج گذاشته و قدر دانسته شوند. چراکه در سده های آینده این اسناد اثبات خواهند کرد که ایران در منطقه و دنیا چه سهم و نقشی از فرهنگ انسانی و جهانی داشتیم.

معاون اسناد ملی ایران با اشاره به اینکه یک برگ سند که از یک دوره تاریخی باقیمانده حاوی اطلاعات موثق، دقیقو جالبی را پیرامون جامعه یک دوره نشان دهد، تصریح کرد: اسناد ملی برای استمرار فرهنگی و تمدنی هر کشوری ارزش دارند.

یوسفی فر با اشاره به مدیریت اسناد ملی ایران عنوان کرد: صفر تا صد گردش اسناد در سازمانها و نهادهای کشور از سیاست گذاری در حوزه بایگانی ها تا نظارت بر اجرای قوانین و مقررات در بایگانی های دستگاه های مشمول قانون اسناد ملی ایران برعهده این مرکز است.

جایگاه آرشیو ملی ایران در دولت یازدهم احیا شد

معاون کتابخانه ملی ایران با توجه به اینکه در دولت یازدهم جایگاه آرشیو ملی ایران تا حد قابل قبولی احیاء‌شده است گفت: یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در سال ۹۵ رفع مشکلات ناشی از تفسیر قانون توسط برخی دستگاه‌ها است.

وی گفت: بعضی از دستگاه‌ها مانند وزارت نفت با تفسیر از قانونی که در سال ۴۷ تصویب شده است، خود را از شمول این قانون مستثنی کرده بودند که با پیگیری‌های فراوان و با همکاری اعضای شورای مرکز اسناد، این مشکل رفع شده است، زیرا قانون در سال ۴۹ تصویب شده و پس از آن هم نسخ نشده و در هر دوره استمرار داشته است، هر اساسنامه‌ای که بعد از آن در دستگاه‌های مشمول قانون به تصویب برسد، نمی‌تواند دستگاه مربوطه را از شمول قانون مستثنی کند.

یوسفی فر با تاکید بر اینکه هیچ دستگاه دولتی یا شرکت‌های ذیل دستگاه‌های دولتی نمی‌تواند اساسنامه‌ای تصویب کند که قانون اولیه را نقض کند تصریح کرد: انجام نظارت و پایش برنامه‌ریزی شده از تمام دستگاه‌ها از دیگر اقدامات سال گذشته بود. با این اقدام هر دستگاه متوجه شد که طی ۵۰ سال گذشته تا چه حد قوانین مربوط به اسناد را رعایت کرده است؛ نتایج نظارت‌ها به دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور و دستگاه‌های مربوطه اعلام شده و می‌شود.

هیچ پرونده‌ای بیش از ۳۰ سال در هیچ دستگاهی نباید بماند

یوسفی با تمجید از دادستانی کل کشور و دیوان محاسبات به دلیل اهتمام جدی در اجرای دقیق قوانین مربوط به اسناد ملی، تصریح کرد: طبق قانون هیچ پرونده‌ای بیش از ۳۰ سال در هیچ دستگاهی نباید بماند، لذا اگر پرونده‌ای بعد از مهلت قانونی در دستگاهی بماند و آسیبی به این اسناد وارد شود، مشمول مجازات خواهد بود.

وی تاکید کرد: با بیان اینکه اسناد باید تنظیم شود، اوراق و پرونده‌ها باید شماره‌گذاری شود، الزام است که نظم و ساختار رعایت شود و به شکل فله‌ای نمی‌توان اسناد را تحویل داد و کارشناس اسناد دستگاه‌ها باید ارتباط مستقیم و موثری با مرکز آرشیو داشته باشند.