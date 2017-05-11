تغییر ناگهانی سرپرست کاروان ایران/ شهنازی به باکونرسید

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، ماه‌ها پیش از این با تصمیم هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، شاهرخ شهنازی دبیر کل این کمیته به عنوان سرپرست کاروان ایران در چهارمین دو ه بازی های کشورهای اسلامی معرفی شد.

این دوره بازی ها ساعت٢١:٣٠ فردا جمعه با برگزاری مراسم افتتاحیه به طور رسمی در باکو آغاز می شود. پیش از این مراسم هم رقابت ورزشکاران در برخی رشته ها آغاز می شود و طی آن نمایندگان ایران در رشته های والیبال و بوکس به مصاف حریفان شان می روند.

همه اینها در حالی است که وضعیت سرپرستی کاروان ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ شاهرخ شهنازی اگرچه طی این مدت شخصا پیگیر مسائل مربوط به کاروان و ورزشکاران بود اما به دلیل برخی مسائل هنوز به باکو سفر نکرده است.

اینکه شاهرخ شهنازی تا فردا بتواند به باکو سفر کند و مسئولیت سرپرستی کاروان ایران در مراسم افتتاحیه و بعد از آن را عهده دار باشد، بعید به نظر می رسد. آنچه مسلم است در صورت برطرف نشدن مشکلات، سرپرست کاروان ایران در آستانه افتتاحیه بازی های کشورهای اسلامی تغییر خواهد کرد و در این صورت به احتمال زیاد سید سعید افتخاری عهده دار این مسئولیت خواهد شد.

افتخاری به عنوان معاون کادر اجرایی، یک هفته پیش به باکو سفر کرد و طی این مدت پیگیر امور کاروان بود. حتی انجام ثبت نام ماقبل آخر کاروان ایران که سه هفته پیش انجام شد نیز توسط افتخاری صورت گرفت.