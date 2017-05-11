عملیات اجرایی ایستگاه سلامت خیرسازروستای زلزله زده« الغور» آغازشد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی ظهر امروز در مراسم آغاز عملیات اجرایی و کلنگ‌زنی ایستگاه سلامت خیر ساز روستای زلزله زده« الغور» اظهارکرد: در گام اول بازسازی واحدهای مسکونی، دو هزار واحد در چهار شهرستان آسیب دیده مشهد، فریمان، تربت جام و سرخس با حمایت دولت و با مشارکت مردم و خیران بازسازی می‌شود.

محمد مقدوری افزود: از سوی دولت به هر واحد ۵ میلیون تومان کمک بلاعوض تعلق می‌گیرد و هر واحد مسکونی می‌تواند ۲۰ میلیون تومان نیز تسهیلات بانکی چهار درصد بگیرد، علاوه بر این وام معیشتی سه میلیون تومانی در نظر گرفته شده است و برای بعضی واحدهای مسکونی که واحدهای دامی آن‌ها آسیب دیده تا ده میلیون تومان تسهیلات با نرخ چهار درصد پرداخت می‌شود.

وی تصریح کرد: بنیاد مسکن به عنوان دستگاه اجرایی مسئول بازسازی این مناطق است این دو هزار واحد مسکونی حداکثر تا ۲۱ مهرماه باید ساخته شود .

معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به شروع به ساخت اولین خانه در روستای دو قلعه براشک گفت: در این زلزله روستاییان دچار آسیب شدند اما آسیب‌های جانی به جز یک مورد فوتی گزارش دیگری عنوان‌نشد.

مقدوری ادامه داد: توانمند سازی روستاییان در حوزه اقتصاد و معیشت توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله برنامه ریزی های انجام شده برای مناطق زلزله زده خراسان رضوی است.

معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی تاکید کرد: بعد از زلزله برای چهارمین مرتبه به روستای دوقلعه براشک آمده‌ام و عملیات بازسازی با قدرت در حال پیشروی است و بنیاد مسکن تدارک اولیه کار را آغاز کرده است.

شایان ذکر است ایستگاه سلامت خیر ساز روستای الغور توسط شورای مشارکت‌های زنان مجمع خیرین سلامت خراسان رضوی وهمکاری دیگر دستگاهها ساخته می شود.