کشف ۲۲۵۰ بسته تنباکو قاچاق در پوشش حمل دام زنده

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی همدان، سرهنگ رضا زارعی گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان همدان حین گشت زنی در یکی از محورهای مواصلاتی استان به یک دستگاه کامیون اسکانیا که از کامیاران به مقصد تهران درحال عبور بود مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی صورت گرفته از خودرو تعداد ۹۲ راس دام فاقد مجوز بهداشتی کشف شد و در بازرسی دقیق تر جعبه هایی در کنار احشام دیده شد که حاوی تعداد ۲ هزار و ۲۵۰ بسته ۵۰گرمی تنباکو خارجی فاقد اسناد ومدارک گمرکی بود.

زارعی با اشاره به اینکه ارزش دام و تنباکو کشف شده ۵۲۰ میلیون ریال برآورد شد، بیان داشت: کامیون به همراه راننده، کالا و احشام کشف شده به اداره مبارزه با کالای قاچاق منتقل و احشام فاقد مجوز بعداز تنظیم صورتجلسه برای سیر مراحل قانونی تحویل قرنطینه دامپزشکی مستقر در ایستگاه بازرسی پلیس آگاهی شد.

سرهنگ زارعی اظهار داشت: درخصوص کالای دخانی کشف شده پرونده تشکیل شد و در تعزیرات حکومتی تحت رسیدگی قرار گرفت.