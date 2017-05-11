  1. استانها
  2. خوزستان
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۳۶

پیگیری مهر؛

آتش در پاساژ رضوان اهواز در حال گسترش است

آتش در پاساژ رضوان اهواز در حال گسترش است

اهواز – آتش سوزی در پاساژ رضوان اهواز به علت وجود مواد آتش زاد لحظه به لحظه در حال گسترش است.

مسئول روابط عمومی آتش نشانی اهواز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون ۱۵  خودروی سبک و سنگین آتش نشانی با همراه ۳۰ مامور در حال مهار آتش هستند و تانکرهای آبرسان هم در حال رسیدن به محل هستند.

مقصود حق شناس افزود: کانون حریق از دسترس خارج شده است و صدای انفجارهای متعدد به گوش می رسد به گونه ای که آتش در حال گسترش است و احتمال رسیدن به آن به سایر نقاط وجود دارد.
وی توضیح داد: پاساژ رضوان دارای مغازه هایی است که در آنها استون، ادکلن، پارچه و مواد قابل اشتعال فراوانی وجود دارد و مهار آن سخت است.
 

کد مطلب 3976226

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه