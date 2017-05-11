آتش در پاساژ رضوان اهواز در حال گسترش است

مسئول روابط عمومی آتش نشانی اهواز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون ۱۵ خودروی سبک و سنگین آتش نشانی با همراه ۳۰ مامور در حال مهار آتش هستند و تانکرهای آبرسان هم در حال رسیدن به محل هستند.

مقصود حق شناس افزود: کانون حریق از دسترس خارج شده است و صدای انفجارهای متعدد به گوش می رسد به گونه ای که آتش در حال گسترش است و احتمال رسیدن به آن به سایر نقاط وجود دارد.

وی توضیح داد: پاساژ رضوان دارای مغازه هایی است که در آنها استون، ادکلن، پارچه و مواد قابل اشتعال فراوانی وجود دارد و مهار آن سخت است.

