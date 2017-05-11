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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۱۶

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل:

بدون اصلاح نظام اقتصادی مبارزه با آسیب اجتماعی امکان‌پذیر نیست

بدون اصلاح نظام اقتصادی مبارزه با آسیب اجتماعی امکان‌پذیر نیست

اردبیل – معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: پله نخست کاهش آسیب اجتماعی اصلاح سیستم اقتصادی در کشور و جذب سرمایه‌گذاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی بعدازظهر پنج‌شنبه در همایش ملی آسیب‌های اجتماعی در اردبیل تصریح کرد: آسیب اجتماعی می‌تواند نظم عمومی جامعه را بر هم زده و هنجارهای جامعه را مخدوش سازد.

وی با بیان اینکه آسیب اجتماعی اختلال اجتماعی را نشان می‌دهد، اضافه کرد: در سال‌های گذشته از آسیب‌های اجتماعی غفلت شده و امروز با آسیب‌های عمیق و وسیعی مواجه هستیم.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فقر، بیکاری، مهاجرت، حاشیه‌نشینی، انحرافات جنسی و اخلاقی، خشونت، طلاق، اعتیاد، سرقت، دروغ‌گویی و تملق و خیانت را از مصادیق آسیب‌های اجتماعی دانست.

به گفته خدادادی استان اردبیل با به رغم اینکه استانی تاریخی و مذهبی است از آسیب‌های اجتماعی مصون نمانده و امروز برای کاهش آسیب‌ها می‌بایست برنامه‌های منسجم اجرا شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تأکید کرد: از جمله اصلاح سیستم اقتصادی، اصلاح سیستم آموزشی، توجه به نقش خانواده، استفاده از نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی، استفاده از ظرفیت رسانه‌های جمعی، استفاده از ظرفیت نهادهای مذهبی و هماهنگی نهادهای فرهنگی و اجتماعی مورد تأکید است.

وی همچنین در تشریح پرونده‌های کیفری بررسی شده در استان افزود: در سال ۹۰ تعداد پرونده کیفری ۵۴ هزار فقره بوده که در سال ۹۵ نه تنها جرایم در استان افزایش نداشته بلکه تعداد پرونده‌ها به ۵۰ هزار فقره کاهش یافته است.

خدادادی تأکید کرد: رون صعودی جرایم در استان کنترل شده و امروز با کاهش شش‌درصدی جرایم مواجه هستیم.

کد مطلب 3976231
محمد میرزایی ناطق

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