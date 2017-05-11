۷۰۰۰ عدد انواع داروی نیروزای قاچاق در محمودآباد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی انتظامی مازندران، سردار سید محمود میر فیضی با اعلام این خبر، افزود: در راستای مقابله با قاچاق کالا و داروهای غیرمجاز و قاچاق در سطح استان مازندران، ماموران انتظامی شهرستان محمودآباد با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی از فعالیت دو قاچاقچی داروی نیروزا باخبر شدند.

وی تصریح کرد: ماموران با انجام تحقیقات گسترده پلیسی و استفاده از شگردهای خاص دریافتند، دو متهم به قاچاق کالا با استفاده از یک واحد مسکونی دریکی از خیابان‌های شهر اقدام به دپوی داروهای نیروزای غیرمجاز و قاچاق در این واحد مسکونی می‌کنند.

فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به هماهنگی‌های قضائی، گفت: ماموران در اقدامی غافلگیرانه و عملیات پلیسی موفق ضمن دستگیری متهمان به قاچاق دارو در بازرسی از این واحد مسکونی بیش از هفت هزار عدد انواع داروهای نیروزای قاچاق و غیرمجاز به ارزش دو میلیارد ریال را کشف کردند.

سردار میر فیضی از تشکیل پرونده برای متهمان به قاچاق کالا خبر داد و افزود: متهمان پس برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به طرح عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا از تشدید این طرح طی روزهای آینده در سطح استان خبر داد و گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اولویت برنامه‌های پلیس در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است.