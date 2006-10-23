امسال 28 ميليارد تومان براي خريد برگ سبز چاي اختصاص يافت

ايرج هوسمي درگفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به اينكه هم اكنون روزهاي آخر بهره برداري برگ سبز چاي از باغات چاي است ، ‌افزود:‌ درحال حاضر كشاورزان مشغول بهره برداري دور آخر برگ سبز چاي از باغات هستند و پيش بيني مي شود امسال 25 تا 26 هزار تن چاي خشك توليد شود .

وي با تاكيد براينكه كشاورزان خواستار تحقق وعده هاي داده شده ازسوي مسئولان درمورد پرداخت تسهيلات براي ساماندهي باغات چاي درسال زراعي آينده هستند، ‌گفت:‌ كشاورزان اميدوارند درسال آينده تسهيلات لازم براي ساماندهي باغات چاي به موقع پرداخت شود .

هوسمي با تاكيد بر اينكه امسال نيز كشاورزان نتوانستند هيچ پولي را از خريد و فروش برگ سبز چاي پس انداز كنند ،‌ تصريح كرد: ‌قيمت تعيين شده براي خريد برگ سبز چاي در سال جاري از يكسو و عدم پرداخت تسهيلات براي به زراعي باغات چاي از سوي ديگر موجب شده كه كشاورزان نتوانند پولي را پس انداز كنند .

وي كاهش عملكرد باغات چاي را از دلايل اصلي عدم صرفه اقتصادي كشت چاي براي كشاورزان اعلام كرد و افزود:‌ متاسفانه برداشت برگ سبز چاي درسال 85 و 84 نصف سال هاي 82 ،‌81 و 80 بوده است.

به گفته هوسمي، ‌چاي و چايكاري به تدريج و درراستاي مديريت ضعيف سال هاي اخير در معرض نابودي قرار گرفته به طوريكه عملكرد هر هكتارباغ چاي از 10 تن در سال هاي گذشته تا سال 82 به 5/3 تن در سال 85 كاهش يافته است.