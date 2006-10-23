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۱ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۴۱

رئيس اتحاديه چايكاران در گفتگو با مهر:

امسال 28 ميليارد تومان براي خريد برگ سبز چاي اختصاص يافت

امسال 28 ميليارد تومان براي خريد برگ سبز چاي اختصاص يافت

رئيس اتحاديه چايكاران گفت:‌ در سال جاري حدود 28 ميليارد تومان براي خريد برگ سبز چايكاران اختصاص يافته است .

ايرج هوسمي درگفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به اينكه هم اكنون روزهاي آخر بهره برداري  برگ سبز چاي از باغات چاي است ، ‌افزود:‌ درحال حاضر كشاورزان مشغول بهره برداري دور آخر برگ سبز چاي از باغات هستند و پيش بيني مي شود امسال 25 تا 26 هزار تن چاي خشك توليد شود .

وي با تاكيد براينكه كشاورزان خواستار تحقق وعده هاي داده شده ازسوي مسئولان درمورد پرداخت تسهيلات براي ساماندهي باغات چاي درسال زراعي آينده هستند، ‌گفت:‌ كشاورزان اميدوارند درسال آينده  تسهيلات لازم براي ساماندهي باغات چاي به موقع پرداخت شود .

هوسمي با تاكيد بر اينكه امسال نيز كشاورزان نتوانستند هيچ پولي را از خريد و فروش برگ سبز چاي پس انداز كنند ،‌ تصريح كرد: ‌قيمت تعيين شده براي خريد برگ سبز چاي در سال جاري از يكسو و عدم پرداخت تسهيلات براي به زراعي باغات چاي از سوي ديگر موجب شده كه كشاورزان نتوانند پولي را پس انداز كنند .

وي كاهش عملكرد باغات چاي را از دلايل اصلي عدم صرفه اقتصادي كشت چاي  براي كشاورزان اعلام كرد و افزود:‌ متاسفانه برداشت برگ سبز  چاي درسال 85 و 84 نصف سال هاي 82 ،‌81 و 80 بوده است.

به گفته هوسمي، ‌چاي و چايكاري به تدريج و درراستاي مديريت ضعيف  سال هاي اخير در معرض نابودي قرار گرفته به طوريكه عملكرد هر هكتارباغ چاي از 10 تن در سال هاي گذشته تا سال 82 به 5/3 تن در سال 85 كاهش يافته است.

 

کد مطلب 397627

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