سومین خانه گفتمان شهر کشور در گرگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج‌شنبه سومین خانه گفتمان شهری کشور، پس از تهران و تبریز در بافت تاریخی گرگان و در خانه تاریخی کبیر افتتاح شد تا سلسله نشست های مرتبط با موضوعات شهری در آن برگزار شود.

نخستین نشست خانه گفتمان شهر گرگان با حضور محمد سعید ایزدی با موضوع گفتمان سازی، راهبردی برای افزایش مطالبه گری و خواست اجتماعی برگزار شد.

لازم به ذکر است؛ ایده اصلی تشکیل خانه گفتمان شهر گرگان در سفر آبان ماه ۱۳۹۵ محمد سعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی به گرگان و پس از بررسی قابلیت‌های شهری مرکز گلستان و اعلام آمادگی سازمان‌های مردم‌نهاد و امکانات موجود در خانه تاریخی کبیر، حین انجام عملیات مرمت فعلی و پس‌ازآن صورت پذیرفت.

خانه تاریخی کبیر سال گذشته به‌عنوان تکیه هنرمندان منطقه در حال فعالیت بود و با ایده مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران قرار بود به «خانه گفتمان معماران و شهر سازان استان گلستان» تبدیل شود.

موسسه «خانه گفتمان شهر گرگان» به شماره ثبت ۷۳۶ توسط جمعی از معتمدان شهری، متخصصان، دانشگاهیان و علاقه‌مندان مرتبط با موضوعات شهری جهت هدایت و راهبری داوطلبانه برنامه‌های ذیل مباحث شهری و خانه گفتمان شهر گرگان در چارچوب اهداف بالادستی وزارت راه و شهرسازی و توان و امکانات موجود انسانی و کالبدی در شهر گرگان و استان گلستان تأسیس شد.