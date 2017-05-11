تولدی برای آخرین حجت خدا/برگزاری اجتماع عظیم منتظران در روز میلاد

خبرگزاری مهر-گروه استانها: میلاد منجی عالم بشریت، حضرت مهدی (عج) یکی از بزرگترین اعیاد شیعیان است زیرا مژده تولد امام زمان(عج) آنقدر سرور آفرین است که با گذشت بیش از یک هزار سال از میلاد آخرین حجت خدا بر روی زمین، سال به سال بر شادی و شور این تولد فرخنده افزوده می شود.

اگر چه دیگر اعیاد اسلامی همه فرخنده هستند و شور و نشاط جشن های میلاد ائمه(ع) غرق در نور و سرور است، اما میلاد قائم آل محمد(ص) حس و حال متفاوتی دارد زیرا تولد امامی را جشن می گیرم که حاضر است و نظاره گر شیعیان.

در همین راستا از چندین روز قبل آذین بندی کوچه ها و خیابان های اصلی و فرعی در مشهد مقدس به انجام رسیده و خیابان های منتهی به حرم مطهر رضوی نیز با چراغ ها و پرچم های رنگی آذین بندی شده اند.

توزیع شریت و شرینی به همراه پخش سرود و مداحی در محلات مختلف در حال انجام است و همه سرمست و خوشحال، ظهور حضرت حجت(عج) را بهترین عیدی خود می دانند.

طبق سنت قدیمی مردم مشهد نیز در این ایام فرخنده خصوصا در شب و روز میلاد امام زمان (ع) برای عرض تبریک و شادباش به محضر امام رئوف، علی ابن موسی الرضا(ع) مشرف می شوند و ولادت آخرین فرستاده خداوند را به ایشان تبریک می گویند.

جشن میلاد در حرم مطهر

در همین راستا معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی به ویژه برنامه های جشن نیمه شعبان در حرم مطهر رضوی اشاره و تصریح کرد: ویژه برنامه جشن میلاد امام زمان(عج) از شب چهارشنبه آغاز و تا شانزدهم ماه شعبان ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام سید جلال حسینی افزود: در شب ولادت با سر سعادت حضرت صاحب الزمان(عج) مراسم ویژه‌ای با حضور خیل عظیمی از زائران و مجاوران در رواق امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: در این مراسم با شکوه که پس از اقامه نماز مغرب و عشاء با نواخته شدن نقاره‌خانه آغاز می‌شود، حجت الاسلام صادقی‌رشاد، به ایراد سخنرانی و در ادامه ذاکران و مداحان خاندان عصمت و طهارت به مدیحه سرایی و شعرخوانی خواهند پرداخت.

وی گفت: در ادامه مراسم شب میلاد امام زمان(عج)، حاج مرتضی طاهری از مداحان و ذاکران اهل بیت(ع) دعای کمیل را قرائت خواهد کرد.

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی درباره ویژه برنامه‌های روز ولادت امام زمان(عج) ابراز کرد: همزمان با سالروز ولادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی(عج) مراسم جشنی از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱ با سخنرانی حجت الاسلام سعیدی و سرودخوانی مداحان و ذاکران برگزار خواهد شد و در ادامه نیز برنامه عبادی‌-سیاسی نماز جمعه برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: از دیگر برنامه‌های باشکوه این عید فرخنده می‌توان به برگزاری محافل قرآنی و اجرای شعرخوانی و تواشیح توسط گروه همخوانی سیرة‌النبی(ص)، فدک‌الزهرا(س)، نورالرضا(ع) و ثامن الحجج(ع) اشاره کرد.

اجتماع بزرگ منتظران

مسئول ستاد مردمی پیروان ولایت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: سیزدهمین اجتماع عظیم منتظران حضرت مهدی(ع)همزمان با روز نیمه شعبان در مشهد و ۱۴ شهر کشور برگزار می شود.

غلام حسین صفایی با اشاره به برنامه ریزی انجام شده برای برگزاری اجتماع عظیم منتظران بیان کرد: این اجتماع در ٢٢شهر خراسان رضوی و ١٤ شهر از استانهای دیگر به صورت همزمان صبح روز جمعه ۲۲ اردیبهشت ساعت ١٠صبح برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: مراسم مشهد در عرصه میدان شهدا برگزار شده و در پایان حاضران با در دست داشتن شاخه های گل به سمت حرم مطهر رضوی حرکت خواهند کرد.

احیای نیمه شعبان

شب نیمه شعبان در بین شیعیان از جایگاه بسیار ویژه ای برخوردار است زیرا ثواب احیای این شب به اندازه شب های قدر در ماه مبارک رمضان ذکر است.

در حدیثی از امام باقر (ع) روایت شده که ایشان می فرمایند: شب نیمه‌ شعبان بعد از لیله القدر، برترین شب‌ها است. خداوند در آن شب فضل خود را به بندگان عطا می‌فرماید و ایشان را به کرم خویش می‌آمرزد. پس در تقرب جستن به سوی خدای تعالی کوشش کنید زیرا خداوند به ذات مقدسش قسم یاد فرموده است که هیچ سائلی را در آن شب از درگاه خود دست خالی برنگرداند مادامی که خواسته‌ او معصیت نباشد و خداوند آن شب را به ما اختصاص داده است. پس در دعا و ثنا بر خدای تعالی در آن شب کوشش کنند.

روز نیمه شعبان نیز دارای اعمال مهمی است که دعا برای فرج امام زمان (عج) یکی از مهم ترین آداب این روز است.