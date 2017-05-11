اقشار آسیب پذیر تهران آموزش های تولید و اشتغال می بینند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم محمودی، بعد از ظهر پنج شنبه در حاشیه آیین کلنگ زنی ۴۰ واحد مسکونی ویژه مستضعفین بومهن در جمع خبرنگاران گفت: کمیته امداد در راستای سیاستی که با بسیج و سپاه در زمینه سازندگی دارد به مسئولیت خود در زمینه تامین هزینه ساخت مسکن مستضعفین با دیگر نهادها از جمله سپاه همکاری کند.

وی افزود: تعداد ۲۵ خانوار از این ۴۰ خانوار مستضعف تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند و وظیفه ما هم این است که در بعد تامین اعتبارات نقش داشته باشیم و بخشی از این هزینه ها را متقبل شویم.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران گفت: البته این نهایت کار ما نیست که توان خود را فقط صرف تامین مسکن خانواده های مذکور کنیم و در همین راستا آمادگی داریم و جزو برنامه هایمان است که امور فرهنگی این عزیزان را هم سامان دهیم.

وی به پروژه روستای « قلعه سیمون» اسلامشهر اشاره کرد و گفت: آموزش قرآن و مهارت های زندگی و سایر آموزشها را در اسلامشهر داشته ایم و ما در نظر داریم برای سایر عزیزان هم کلاس های آموزشی اینچنینی داشته باشیم.

محمودی اضافه کرد: اهمیت این امر به خصوص در سالی که به فرموده رهبر معظم به نام « اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نام گذاری شده است، دو چندان می شود و لذا در نظر داریم جهت توانمند سازی اقشار آسیب پذیر جامعه در بحث اشتغال ورود پیدا کنیم و خدمت ما فقط به بعد مسکن ختم نمی شود و ما نهایت تلاش خود را انجام می دهیم تا کلیه این عزیزان را در بعد فرهنگی و اشتغال هم توانمند کنیم.