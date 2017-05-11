۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۱۳

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران:

اقشار آسیب پذیر تهران آموزش های تولید و اشتغال می بینند

پردیس- قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران از آموزش تولید و اشتغال به اقشار آسیب پذیر تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم محمودی، بعد از ظهر پنج شنبه در حاشیه آیین کلنگ زنی ۴۰ واحد مسکونی ویژه مستضعفین بومهن در جمع خبرنگاران گفت: کمیته امداد در راستای سیاستی که با بسیج  و سپاه در زمینه سازندگی دارد به مسئولیت خود در زمینه تامین هزینه ساخت مسکن مستضعفین با دیگر نهادها از جمله سپاه همکاری کند.

وی افزود: تعداد ۲۵ خانوار از این ۴۰ خانوار مستضعف تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند و وظیفه ما هم این است که در بعد تامین اعتبارات نقش داشته باشیم و بخشی از این هزینه ها را متقبل شویم.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران گفت: البته این نهایت کار ما نیست که توان خود را فقط صرف تامین مسکن خانواده های مذکور کنیم و در همین راستا آمادگی داریم و جزو برنامه هایمان است که امور فرهنگی این عزیزان را هم سامان دهیم.

وی به پروژه روستای « قلعه سیمون» اسلامشهر اشاره کرد و گفت: آموزش قرآن و مهارت های زندگی و سایر آموزشها را در اسلامشهر داشته ایم و ما در نظر داریم برای سایر عزیزان هم کلاس های آموزشی اینچنینی داشته باشیم.

محمودی اضافه کرد: اهمیت این امر به خصوص در سالی که به فرموده رهبر معظم به نام « اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نام گذاری شده است، دو چندان می شود و لذا در نظر داریم جهت توانمند سازی اقشار آسیب پذیر جامعه در بحث اشتغال ورود پیدا کنیم و خدمت ما فقط به بعد مسکن ختم نمی شود و ما نهایت تلاش خود را انجام می دهیم تا کلیه این عزیزان را در بعد فرهنگی و اشتغال هم توانمند کنیم.

