۷۳۶۹ حلقه چاه غیرمجاز در استان زنجان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف رضاپور ظهر پنج شنبه در جلسه مشترک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با شورای حفاظت از منابع آب استان، با بیان اینکه ۱۷ هزار و ۸۲۶ حلقه چاه در استان وجود دارد، افزود: ۷۳۰ قنات و ۵ هزار و ۸۹۶ چشمه نیز در استان وجود دارد که شاهد اضافه برداشت به میزان ۱۵۲ میلیون لیتر از چاه های استان هستیم.

وی به وضعیت بارش ها و منابع آبی در استان اشاره کرد و افزود: به طور متوسط بارش های استان ۱۰۰ میلیمتر بیشتر از متوسط کشوری در سال است اما وضعیت دشت های استان مناسب نبوده و دشت ابهر بحرانی ترین دشت استان بوده و شاهدیم سالانه ۷۷ سانتی متر مربع آب‌های زیرزمینی استان افت پیدا می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان با بیان اینکه دشت زنجان سالانه ۵۵ سانت افت آب زیرزمینی دارد، افزود: دشت زرین آباد ۷۲ سانتی متر و دشت ابهر ۱۴۰ سانتی متر افت آب زیرمینی در سال را تجربه می کنند.

رضاپور برطرف شدن مشکل آب در کشور نیازمند مدیریت و تعریف ارزش اقتصادی برای آن عنوان کرد و گفت: باید برای آب قیمت و ارزش اقتصادی تعریف شود و به عنوان یک کالای دارای قیمت عرضه شود که می توان با یک قیمت حداقلی این اقدام را عملیاتی کرد.

وی با بیان اینکه استفاده درستی از آب در کشور نمی شود، افزود: باید الگوی کشت در بخش کشاورزی تغییر کند و بهره وری از منابع آبی افزایش یابد.