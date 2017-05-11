افتتاح پارک بانوان هشتگرد/رونمایی از نماد روستای «خوروین»

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنجشنبه و با حضور الهه ابوالحسنی مشاور امور خانواده و زنان استانداری البرز از نماد روستای خوروین رونمایی شد.

مجموعه اشیاء تاریخی خوروین ترکیبی از سفال و فلز و متعلق به عصر آهن است که پس از سه دهه پیگیری مستمر مقامات ایران این مجموعه تاریخی نفیس که به‌صورت قاچاق از کشور خارج‌شده و در بلژیک نگهداری می‌شد به کشور بازگردانده شد.

نماد روستای خوروین برگرفته از این ظروف سفالی است.

ابوالحسنی در ادامه پارک ویژه بانوان شهر هشتگرد را افتتاح کرد این پارک در اراضی سه هکتاری و بااعتباری بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان افتتاح‌شده است.

در این پارک ۵۰۰ اصله درخت کاشته شده و مجموعه بازی کودکان، رینگ دوچرخه‌سواری، زمین اسکیت و زمین‌های بازی چندمنظوره پیش‌بینی‌شده است.