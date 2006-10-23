آموزش مباحث ترافيكي و امنيتي در مدارس شهرهاي بزرگ الزامي است

به گزارش خبرنگار مهر ، محمود فرشيدي صبح امروز در مراسم امضاي تفاهمنامه في مابين پليس راهنمايي و رانندگي و آموزش و پرورش پيرامون آموزش ترافيكي در مقاطع مختلف تحصيلي ، گفت: مدرسه مطلوبي كه ما در آموزش و پرورش تعريف كرده ايم مدرسه زندگي نام دارد. بدين مفهوم كه به نيازها و ويژگي هاي سني دانش آموزان توجه ويژه شده و مهارت هاي زندگي براي گذران زندگي حال و آينده به دانش آموزان تعليم داده شود.

وي افزود: يكي از نيازهايي كه دانش آموزان ما براي زندگي آينده خود نياز دارند مودب شدن به آداب اجتماعي است به گونه اي كه علاوه بر حفظ باورها و اعتقادات ديني در دانش آموزان ، هدايت آنها براي رعايت صحيح دستورالعمل ها و قوانين موجود در كشور به درستي صورت گيرد.

فرشيدي با بيان اينكه هم اكنون فرزندان تنها تحت تاثير اولياي خود و مدرسه نيستند ، كنترل و هدايت صحيح آنها را بسيار پيچيده و سخت عنوان كرد و گفت: با مطرح شدن بحث دهكده جهاني ، بايد اوليا و آموزش و پرور بر اهميت اين موضوع توجه بيشتري داشته باشند. زيرا دريافت اطلاعات و آگاهي هاي نادرست نسبت به محيط اجتماعي پيرامون فرزندان و برخي رسانه هاي غربي منجر به اين امر مي شود كه تربيت فرزندان در اكثر موارد مطابق با خواسته هاي اجتماع و خانواده صورت نگيرد.

به اعتقاد وي ، در شرايط كنوني فرزندان بايد از سنين كم با پليس به عنوان يك حامي آشنا شده و قوانين امنيتي و ترافيكي را از سوي پليس در مدارس فرا گيرند.

وي تصريح كرد: با توجه به جايگاه ويژه ، ظريف و حساس مدرسه به عنوان مكاني براي آموزش دانش آموزان ، بنابراين نيروهاي پليسي كه دانش آموزان را به عنوان سرمايه هاي عظيم آموزش و پرورش در اختيار دارند بايد به ظرافت هاي تعليم و تربيت و ويژگي هاي سنين مختلف دانش آموزان آگاهي كافي داشته باشند تا ثمرات مثبت پيوند آموزش و پرورش با پليس روز به روز براي مردم مشهودتر شود.