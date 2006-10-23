انصراف بيش از 60 درصد دانشجويان پرستاري قبل از فارغ التحصيلي / آموزش اجباري كمك هاي اوليه براي متقاضيان گواهينامه رانندگي

به گزارش خبرنگار مهر، مهدي محرري امروز در نشست مطبوعاتي با خبرنگاران افزود: وجود مشكلات زياد براي حرفه پرستاري نظير پايين بودن سطح حقوق ، سختي كار و عدم حمايت از پرستاران موجب شده كه حدود دو سوم دانشجويان رشته پرستاري تا زمان فارغ التحصيلي ، از تحصيل انصراف دهند. بنابراين فقط يك سوم ورودي هاي به اين رشته را خروجي هاي آن تشكيل مي دهند.

وي اظهار داشت: انجمن پرستاري پيشنهاد آموزش كمك هاي اوليه به افرادي كه خواستار دريافت گواهينامه رانندگي هستند را ارائه كرده چون اين آموزش مي تواند ميزان تلفات ناشي از تصادفات را در كشور كاهش دهد.

رئيس انجمن پرستاري تصريح كرد: با جمعيت هلال احمر نيز تفاهم نامه اي امضا شده تا آموزش هاي كمك هاي اوليه توسط پرستاران صورت گيرد تا پرستاران به صورت مشاركتي در تيم هاي اضطرار در زمان بحران حضور داشته باشند.

وي افزود: بايد افرادي نظير منشي ها و رانندگان آمبولانس ها كه به نوعي در زمينه سلامت فعاليت مي كنند بايد دوره هاي لازم را طي كنند به گونه اي كه هنوز تعريف علمي براي پرسنل 70 تا 80 مشاغل فعال در زمينه سلامت وجود ندارد كه طرح ارائه شده در اين زمينه توسط انجمن پرستاري در معاونت سلامت وزارت بهداشت در حال بررسي است.

محرري گفت: به وزارت آموزش و پرورش اعلام آمادگي كرده ايم تا پرستاران به صورت داوطلبانه و آزمايشي در اين مدارس فعاليت كنند چون هم اكنون در مراكز عمومي به ويژه مدارس به لحاظ رسيدگي هاي بهداشتي در وضعيت مناسبي قرار ندارد به گونه اي كه وزارت آموزش و پرورش دچار كمبود 16 هزار نفر نيروي بهداشتي براي مدارس است.

رئيس انجمن پرستاري ادامه داد: گزارش عوارض كليوي در دانش آموزان به علت كمبود نيروي بهداشتي در مدارس است بنابراين حضور پرستاران براي جبران كمبود نيروهاي بهداشتي در مدارس مي تواند از عوارض پيشگيري كند.

محرري تصريح كرد: با وجود اينكه انجمن و تشكل هاي پرستاري بيشتيرن همكاري و حمايت را از سازمان نظام پرستاري داشته اند اما اين سازمان كمترين استفاده را از تجربه 16 ساله اين تشكل ها داشته است.

وي گفت: با وجوداينكه تاسال 83 مطالبات پرستاري به شدت پيگيري مي شد و از سال 83 تا كنون به ظاهر نيازي به تجمع پرستاران نبوده اما هنوز هم پرستاران مطالبات خود را دريافت نكرده اند.

محرري اظهار داشت: با وجود اينكه تعرفه گذاري براي خدمات پرستاري بسيار مناسب است اما تا زماني بيمه گرها از اين تعرفه ها حمايت نكنند اجراي اين تعرفه ها امكان پذير نخواهد بود.

رئيس انجمن پرستاري گفت: با وجود اينكه تمامي مشاغل نظير پرسنل كارخانجات و ديگر نهادها بايد هر 6 ماه يكبار مورد معاينه پزشكي قرار گيرند اما براي پرسنل بهداشتي و درماني كه بيشتر در معرض بيماريها و مشكلات هستند اين كار اجباري نبوده و انجام نمي شود.

وي ادامه داد: پرستاري زماني به حداقل هاي حقوق خود خواهند رسيد كه مردم از آنان حمايت كنند و مردم نيز بايد بدانند كه اگر خواستار حداقل هاي سلامت و بهداشت هستند بايد از پرستاران حمايت كنند.