۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۵۵

درچهارمحال و بختیاری؛

روند تعطیلی کارخانه های صنعتی در دولت یازدهم متوقف شد

شهرکرد- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: روند تعطیلی کارخانه های صنعتی این استان در دولت یازدهم متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نعیم امامی ظهر پنج شنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه در ابتدای فعالیت دولت یازدهم در استان چهارمحال و بختیاری یک هزار و ۲۰۰ پروانه بهره برداری در بخش صنعت وجود داشت، اظهار داشت: بررسی ها در سال ۹۲ نشان می داد که از این تعداد پروانه بهره براری ۴۸۵ واحد صنعتی تعطیل هستند.

وی عنوان کرد: طی فعالیت دولت یازدهم ۳۱۳ واحد صنعتی به واحد های صنعتی استان افزوده شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در حال حاضر واحدهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری یک هزار و ۱۲۷ واحد بوده است.

امامی بیان کرد: علت اینکه با افزایش افزوده شدن واحدهای صنعتی آمار واحدها کاهش یافته است این است که در دوره های گذشته به خاطر دلایل خاص و نامشخص تقریبا ۲۳۹ پروانه غیر واقعی صادر شده بود.

وی گفت: در حال حاضر این واحدهای صنعتی پالایش شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: از ۴۸۵ واحد صنعتی تعطیل ۳۰ واحد صنعتی در استان راه اندازی و فعال شده است.

وی با اشاره به آمارواقعی صنعت استان چهارمحال و بختیاری، ادامه داد: در حال حاضر یک هزار و ۱۲۷ واحد صنعتی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

۶۴۸ واحد صنعتی چهارمحال و بختیاری با ظرفیت کامل بالای ۷۰ درصد کار می کنند

امامی عنوان کرد: ۶۴۸ واحد صنعتی در استان با ظرفیت کامل بالای ۷۰ درصد کار می کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۴۰ واحد نیمه فعال هستند که با ظرفیت ۳۰ تا ۵۰ درصد فعالیت می کنند.

وی اظهار داشت: ۲۳۹ واحد در استان چهارمحال و بختیاری تعطیل است.

وی عنوان کرد: در کل ۷۸ درصد واحدهای صنعتی استان دایر و فعال و نیمه فعال هستند و ۲۲ درصد تعطیل هستند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: کل واحدهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری پیش از سال ۹۲ تعطیل شده اند.

کارخانه چینی سازی چهارمحال و بختیاری فعال می شود

وی ادامه داد:  کارخانه چینی سازی استان چهارمحال و بختیاری یکی از کارخانه های بزرگ این استان بوده است که تعطیل شده بوده است.

امامی عنوان کرد: با تمهیدات و تلاش های انجام شده زمینه برای فعال سازی این کارخانه فراهم شده است و هم اکنون در حال فعالسازی است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: روند تعطیلی کارخانه های صنعتی استان در چهارمحال و بختیاری بعد از سال ۹۲ متوقف شده است.

