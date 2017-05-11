کشف ۱۲۷۷ کیلوگرم مرفین به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در غرب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن خانچرلی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از کشف ۱۲۷۷ کیلوگرم مرفین در آزادراه تهران- ساوه خبر داد و افزود: این میزان مواد مخدر به طرز ماهرانه ای در یک دستگاه تریلر حمل گاز مایع جا سازی شده بود.

وی ادامه داد: پلیس به شدت محورهای مواصلاتی غرب استان تهران را زیر نظر دارد و کوچکترین تحرکات مشکوکی را به شدت رصد می کند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران ارزش ریالی این محموله قاچاق را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: ۵ قاچاقچی نیز همراه با کشف این محموله دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.