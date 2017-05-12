داشتن «احساس جوانی» طول عمر را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشمندان از حدود ۶۵۰۰ فرد ۵۲ سال به بالا سوال کردند «احساس می کنید چند سال تان است؟». آنها تا هشت سال بعد این افراد را تحت نظر داشتند و دریافتند ۸۶ درصد آنهایی که احساس جوان تر بودن می کردند در مقایسه با ۷۵ درصد کسانی که احساس پیری بیشتری داشتند همچنان زنده بودند.

در حدود ۸۲ درصد پاسخ دهندگان که احساسی مطابق سن خودشان داشتند نیز زنده بودند.

مطالعه نشان داد افرادی که احساس جوان تربودن می کردند عمر طولانی تری هم داشتند.

بررسی جداگانه دلایل مرگ نشان داد رابطه قوی ای بین سنی که خود فرد گزارش می دهد و مرگ قلبی-عروقی وجود دارد.

متخصصان سلامت معتقدند حس بهتر موجب می شود عادات سالم تری در زندگی را دنبال کنید که موجب افزایش طول عمر شما می شود.