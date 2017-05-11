تعیین رئیس دانشگاه آزاد تا ۳ ماه دیگر/ نمایشگاه کتاب تخصصی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی، مشاور عالی مقام معظم رهبری در حاشیه مراسم رونمایی از کتاب ۱۴ جلدی خود با عنوان «تاریخ کهن و معاصر ایران زمین» که در محل برپایی نمایشگاه کتاب تهران در شهر آفتاب برگزار شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به ارزش و اهمیت نمایشگاه کتاب گفت: برگزاری نمایشگاه کار مهمی است و باید از این طریق، مردم ما که علاقه‌مند به مطالعه هستند، از آخرین دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه فرهنگ و حوزه‌های مختلف علوم انسانی و تجربی آشنا شوند.

وی افزود: این ممکن نیست مگر اینکه نمایشگاه برگزار شود تا از شرکت‌های مختلف انتشاراتی و کمپانی‌های مختلف خارجی در آن شرکت کرده باشند و با کتاب‌های خودشان به خصوص کتاب‌هایی که جدیدا چاپ شده مطلع شوند تا بر اساس اطلاعی که دارند، قدرت خرید داشته باشند. لذا تاسیس نمایشگاه کتاب سهم مهمی در این زمینه دارد و هرچه حوزه‌های تخصصی از هم تفکیک شود، فایده بیشتری خواهد داشت مردم بیشتر بهره‌مند می‌شوند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل اضافه کرد: این موضوع علاقه‌مندی مردم به کتاب را افزایش می‌دهد و برخلاف آنچه برخی تبلیغ می‌کنند، اگر انسان می‌خواهد ببیند که ایرانی‌ها چقدر علاقه‌مند به کتابخوانی هستند باید به نقطه‌ای دور از مرکزیت تهران و روزهای شلوغی که نمایشگاه با کثرت جمعیت برگزار می‌شود، بنگرند زیرا حکایت از علاقه وافر ایرانی‌ها به کتاب و کتابخوانی دارد.

رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در رابطه با انتصاب رئیس جدید این دانشگاه و معرفی آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گفت: سه ماه برای این کار فرصت داریم و در این مدت، برای تعیین ریاست دانشگاه آزاد تصمیم گیری می‌شود.

ولایتی درباره برنامه‌هایی برای حمایت از انتشار آثار اساتید گفت: راه توسعه کتابخوانی و تالیف کمک به انتشار آن است. علم مهم است اما از آن مهمتر نشر علم است. گفته شده زکات علم نشر آن است.