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۳ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۳۴

معاون دانشجويي دانشگاه آزاد گرگان عنوان كرد :

توسعه و تجهيز خوابگاه دختران دانشگاه آزاد گرگان

يكي از سياست هاي واحد گرگان حركت به سمت بومي سازي است اما به منظور رفاه هر چه بيشتر دانشجويان غير بومي به خصوص دانشجويان دختر، توسعه و تجهيز خوابگاه دختران تا ظرفيت 270 نفر از مهمترين اقدامات معاونت دانشجويي اين دانشگاه است.

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر نادعلي مسلمي پور با بيان اين مطلب افزود: توسعه و تقويت مركز مشاوره با بهره گيري از مشاوران مجرب و توانمند، كاهش زمان صدور گواهينامه فارغ التحصيلان، اخذ مجوز لازم براي افتتاح مركز آموزش كانون فارغ التحصيلان، ميزباني مسابقات ورزشي كشوري در رشته هاي مختلف، فعال كردن بخش ورزش دانشجويان و اعضاي هيات علمي، كسب سكوهاي برتر در 19 رشته از مسابقات ورزشي دانشجويان و كاركنان و اعضاي هيات علمي در سطح منطقه و راه اندازي ورزش هاي جديد از ديگر اقدامات انجام شده در حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد گرگان است.

معاون دانشجويي دانشگاه آزاد گرگان ادامه داد: نظارت بر امور سلف سرويس و بوفه دانشگاه، تهيه و توزيع روزانه هزار و 500 پرس غذاي مورد نياز دانشجويان و تلاش براي بالابردن كيفيت غذاي روزانه دانشجويان با مواد اوليه و مورد نياز با كيفيت بالا نيز از فعاليت هاي ديگر دانشگاه آزاد گرگان است.

وي ادامه داد: توسعه فعاليت هاي كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد گرگان با هدف زمينه سازي براي تبادل همكاري بين فارغ التحصيلان و دانشگاهيان و دانشجويان از برنامه هاي دانشگاه آزاد گرگان است.

مسلمي پور به تسهيلات پيش بيني شده براي اعضاي كانون اشاره كرد و گفت: صدور كارت شناسايي، برگزاري دوره هاي آموزشي و تخصصي و معرفي جويندگان كار به مراكز درخواست كننده از ديگر برنامه هاي كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي است.

کد مطلب 397634

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