توسعه و تجهيز خوابگاه دختران دانشگاه آزاد گرگان

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر نادعلي مسلمي پور با بيان اين مطلب افزود: توسعه و تقويت مركز مشاوره با بهره گيري از مشاوران مجرب و توانمند، كاهش زمان صدور گواهينامه فارغ التحصيلان، اخذ مجوز لازم براي افتتاح مركز آموزش كانون فارغ التحصيلان، ميزباني مسابقات ورزشي كشوري در رشته هاي مختلف، فعال كردن بخش ورزش دانشجويان و اعضاي هيات علمي، كسب سكوهاي برتر در 19 رشته از مسابقات ورزشي دانشجويان و كاركنان و اعضاي هيات علمي در سطح منطقه و راه اندازي ورزش هاي جديد از ديگر اقدامات انجام شده در حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد گرگان است.

معاون دانشجويي دانشگاه آزاد گرگان ادامه داد: نظارت بر امور سلف سرويس و بوفه دانشگاه، تهيه و توزيع روزانه هزار و 500 پرس غذاي مورد نياز دانشجويان و تلاش براي بالابردن كيفيت غذاي روزانه دانشجويان با مواد اوليه و مورد نياز با كيفيت بالا نيز از فعاليت هاي ديگر دانشگاه آزاد گرگان است.

وي ادامه داد: توسعه فعاليت هاي كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد گرگان با هدف زمينه سازي براي تبادل همكاري بين فارغ التحصيلان و دانشگاهيان و دانشجويان از برنامه هاي دانشگاه آزاد گرگان است.

مسلمي پور به تسهيلات پيش بيني شده براي اعضاي كانون اشاره كرد و گفت: صدور كارت شناسايي، برگزاري دوره هاي آموزشي و تخصصي و معرفي جويندگان كار به مراكز درخواست كننده از ديگر برنامه هاي كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي است.