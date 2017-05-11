نیروهای امنیتی افغانستان شهر «زیباک» را از طالبان پس گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «دولت وزیری» سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور توانستند شهر زیباک واقع در ولایت بدخشان افغانستان را از طالبان پس بگیرند.

لازم به ذکر است که طالبان حدود ۲ هفته پیش شهر زیباک را به تصرف خود در آورده بودند و پیشروی هایی هم در شهر «اشکاشم» ولایت بدخشان داشتند.

گفتنی است که شهر زیباک در ۱۲۰ کیلومتری شهر «فیض آباد» مرکز ولایت بدخشان در مرز با پاکستان قرار دارد.

شهر زیباک از شهرهای کلیدی این ولایت است و وضعیت امنیتی آن بر وضعیت شهرهای هم‌مرز با تاجیکستان از جمله «اشکاشم» «شغنان» و «واخان» تاثیر مستقیم دارد.

در حال حاضر کنترل شهرهای «یمگان» و «وردوج» ولایت بدخشان نیز در دست طالبان است.