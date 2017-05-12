ویتامین D تاثیری در کاهش ابتلا به آسم ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، تحقیق قبلی نشان داده است میزان پایین ویتامین D با این شرایط آتوپیک (مشکلات پوستی) مرتبط است. در مطالعه جدید، محققان کانادایی داده های بیش از ۱۰۰ هزار نفر را برای تعیین این خاصیت ویتامین D بررسی کردند.

پژوهشگران دریافتند هیچ تفاوت آماری قابل توجهی بین افراد دارای میزان پایین یا کم ویتامین D از لحاظ بیماری آسم، آلرژی یا اگزما وجود نداشت.

دسپونیا مانوساکی، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «یافته های ما نشان می دهد ارتباطات قبلی بین میزان پایین ویتامین D و بیماری اگزمای آتوپیک می تواند ناشی از ارتباط با سایر عوامل باشد.»

ویتامین D به ویتامین نورخورشید هم معروف است چراکه قرارگیری در معرض نورخورشید موجب تولید این ویتامین در پوست می شود. این ویتامین در برخی مواد غذایی نظیر محصولات لبنی غنی شده، ماهی های چرب و زرده تخم مرغ نیز یافت می شود.