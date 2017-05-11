به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «صالح بوشه» سفیر الجزایر در سوریه می‌گوید که این کشور قصد دارد بزودی خطوط هوایی با دمشق را فعال کند.

در همین راستا، «صالح بوشه» سفیر الجزایر در سوریه بیان داشت: ما برای این اقدام پیشتاز خواهیم بود. به ویژه اینکه حدود ۴۰ هزار سوری در الجزایر حضور دارند.

از سوی دیگر «علی حمود» وزیر حمل و نقل سوریه نیز عنوان کرد که ما آماده هستیم در این زمینه خدماتی را ارائه دهیم و از تولیدات الجزایر که مورد نیازمان است، استفاده کنیم.

این اقدام برای نخستین بار در میان کشورهای عربی در طول چند سال بحران سوریه رخ می دهد و پیش از این فقط شرکت های هوایی محلی پرواز داشتند.