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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۹:۵۱

سرپرست ارشاد دشتی:

غرفه روستای «درازی» در نمایشگاه بین‌المللی کتاب گشایش یافت

غرفه روستای «درازی» در نمایشگاه بین‌المللی کتاب گشایش یافت

دشتی- سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دشتی از گشایش غرفه روستای درازی این شهرستان در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خبر داد.

حمیدزارعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نمایشگاه روستای درازی دهکده کتاب ایران در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اظهار داشت: غرفه روستای درازی و شهرستان دشتی در حوزه کتاب‌خوانی پس از این که روز گذشته در سرای اهل قلم نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گشایش یافت مورد استقبال خوب هم وطنان٬ شرکت کنندگان و اهالی فرهنگ وهنر قرار گرفت.

سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دشتی افزود: در اولین روز ضمن معرفی فعالیت‌های کتاب‌خوانی صورت گرفته در شهرستان و روستای درازی٬ آثار گردشگری٬ لباس و صنایع دستی و شیرینی‌های بومی و آثار مولفین شهرستان نیز در معرض دید قرار گرفت.

وی اضافه کرد: هم چنین باحضور برخی از نویسندگان شهرستان از جمله سیما و پردیس شیرکانی، غلامحسین هادی نژاد و حمید زارعی جشن امضا نیز برگزار شد.

زارعی تصریح کرد: در دومین روز نیز ضمن بازدید تعدادی از فیلمسازان٬ نویسندگان و شاعران شبکه چهارسیما به تهیه گزارش از غرفه پرداخت.

وی یادآورشد: در صبح روز دوم هم چنین طوبا شیرکانی به اجرای نقالی پرداخت.

کد مطلب 3976364

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