حمیدزارعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نمایشگاه روستای درازی دهکده کتاب ایران در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اظهار داشت: غرفه روستای درازی و شهرستان دشتی در حوزه کتاب‌خوانی پس از این که روز گذشته در سرای اهل قلم نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گشایش یافت مورد استقبال خوب هم وطنان٬ شرکت کنندگان و اهالی فرهنگ وهنر قرار گرفت.

سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دشتی افزود: در اولین روز ضمن معرفی فعالیت‌های کتاب‌خوانی صورت گرفته در شهرستان و روستای درازی٬ آثار گردشگری٬ لباس و صنایع دستی و شیرینی‌های بومی و آثار مولفین شهرستان نیز در معرض دید قرار گرفت.

وی اضافه کرد: هم چنین باحضور برخی از نویسندگان شهرستان از جمله سیما و پردیس شیرکانی، غلامحسین هادی نژاد و حمید زارعی جشن امضا نیز برگزار شد.

زارعی تصریح کرد: در دومین روز نیز ضمن بازدید تعدادی از فیلمسازان٬ نویسندگان و شاعران شبکه چهارسیما به تهیه گزارش از غرفه پرداخت.

وی یادآورشد: در صبح روز دوم هم چنین طوبا شیرکانی به اجرای نقالی پرداخت.