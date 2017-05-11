۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۸:۱۵

پیگیری مهر؛

پاساژ رضوان پرخطر بوده است/ شهردار مصاحبه نمی کند

اهواز- بنا به اعلام مدیرعامل آتش نشانی اهواز پاساژ رضوان این شهر که امروز ظهر دچار حریق گسترده ای شده بود، پرخطر بوده است.

امیر نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در محل حادثه اظهار کرد: تمام پاساژهای شهر اهواز را مورد بازدید قرار داده و ایرادات ایمنی موجود را نیز به آنها اعلام کردیم.

وی با اشاره به بررسی دقیق سیم کشی ساختمان ها افزود: پاساژ رضوان یکی از پاساژهای پرخطر اهواز بوده و به مغازه داران آن اعلام کرده بودیم. باز هم پاساژهای پرخطر در اهواز داریم ولی تعداد دقیق آنها را فعلا حضور ذهن ندارم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید خلف موسوی شهردار اهواز در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که چرا با وجود اعلام پرخطر بودن این ساختمان هیچ اقدامی برای تعطیلی پاساژ نشده حاضر به مصاحبه نشد.

