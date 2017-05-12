به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید رضا شکری ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کلاته خیج در مصلای حسینیه اعظم این شهر ضمن بیان اینکه حضور پرشور مردم در انتخابات پشتوانه‌ای بزرگ برای نظام اسلامی به شمار می‌رود و زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت کشور را هموار می می‌کند، ابراز داشت: دشمن از حضور مردم در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی بسیار هراس دارد و از هر فرصتی در راستای براندازی دین، کشور و مردم بهره می‌گیرد لذا باید در همه حال از اختلاف‌ها پرهیز و در میدان انتخاباتی که در جمعه آینده برگزار می‌شود با حضور پرشور خود افراد پاک دست، باوجدان، صادق، منصف و با عزم را انتخاب کنیم که اگر این گونه عمل نکنیم در آینده پشیمان خواهیم شد.

وی افزود: باید در انتخابات پیش رو افرادی را انتخاب کنیم که برای مشکلات جامعه سینه سپر کنند و برای خدمت به مردم از جان خود مایه گذارند و بدون هیچ‌گونه کوتاهی در امور، مملکت را به دشمن نفروشند، هرکسی بارأی مردم سرکار آید قطعا در چارچوب قانون اساسی و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب و وصایای امام(ره) حرکت خواهد کرد و هرکس بخواهد فکر فتنه‌گری کرده و انتخابات را به کام ملت تلخ کند با مشت محکم مردم مواجه خواهد شد.

عده ای به دنبال شکست اقتصادی کشور هستند

امام جمعه کلاته خیج بابیان اینکه همیشه حضور مردم در صحنه تعیین‌کننده است نه حضور دولت‌ها و یقینا سایه جنگ را مردم از سر کشور برداشته اند و فتنه ۸۸ را همین مردم با حضورشان از بین بردند، ابراز داشت: در یک منطقه ناآرام و دنیای پر از تشنج، توانسته‌ایم محیط امنی به وجود آوریم که می‌خواهند این را از ملت بگیرند اگر برای برخورد با مسئله ایجاد ناامنی و ایجاد فتنه آماده‌باشیم، قطعاً خواهیم توانست آن را خنثی کنیم.

شکری در ادامه تصریح کرد:این هدف ممکن است با کوتاهی و بی‌توجهی و سخنانی از سوی برخی افراد که دشمن را امیدوار میکند صورت گیرد اما داشتن رهبری آگاه و مشرف‌به مباحثِ روز دنیا، نیروی نظامی مقتدر، وحدت ملی و انسجام درون کشور و ایمان و اعتقاد به خداوند از مهم‌ترین عوامل امنیت ملی است که همواره یاس دشمنان را به دنبال دارد.

وی افزود: اینکه اقتصاد حرکت نکند و لنگ بماند، میزان کار و تولید در کشور پایین باشد و بیکاری به عنوان یک بلا در کشور عمومیت پیدا کند تا مردم از جمهوری اسلامی به خاطر مشکلات معیشتی ناامید شوند از اهدافی است که دشمن دنبال می‌کند لذا باید با کار و تلاش و توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی دشمن را از رسیدن به اهداف خودش مایوس کنیم.

نامزدهای انتخاباتی در حل مشکلات اراده جدی داشته باشند

امام جمعه کلاته خیج بابیان اینکه دشمن به دنبال براندازی نظام اسلامی و تغییر اصل نظام است، ابراز داشت: یک زمانی به‌صراحت می‌گفتند جمهوری اسلامی باید از بین برود و زمانی دیدند که با این رویه به هدف خود نمی‌رسند گفتند تغییر رفتار جمهوری اسلامی، و در چنین شرایطی لازم است که همگان خود را به قانون پایبند بدانند و در مسیر انتخابات از انجام هر اقدام غیر قانونی و هر عملی که دشمن را امیدوار کند خودداری کنند و همچنین نامزدهای ریاست جمهوری باید در حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم اراده جدی داشته باشند و همت خود و وعده‌ها و برنامه‌های خود را بر این نیاز عمومی مردم متمرکز کنند.

شکری با اشاره به لغو کاپیتولاسیون در ۲۳ اردیبهشت سال۱۳۵۸، تصریح کرد: کاپیتولاسیون از جمله خفت‌هایی بود که سبب ذلت ملت ایران از زمان قاجاریه و به‌ویژه از زمان فتحعلی شاه به بعد شد و امام خمینی (ره) بارها و بارها بر مسئله کاپیتولاسیون و حق قضاوت کنسولی که به سبب آن کشورهای دیگر و اتباع آن‌ها در کشور ما حمایت پیدا کردند سخن گفتند که این امر بدترین تسلط را برای استکبار آمریکا در کشور ما فراهم کرد.

وی همچنین افزود: در ۲۴ اردیبهشت‌ماه سال ۱۲۷۰ه. ش نیز یک صحنه عزت بار به واسطه یک فقیه و عالم فرزانه برای کشور ایران فراهم شد و آن لغو امتیاز تنباکو در پی فتوای مرحوم میرزای شیرازی است و چنین صحنه های عزت باری با نگهبانی عالمان بزرگ چه به صورت فردی و چه در قالب نظام اسلامی فراهم شد که اینها از برکات دین و حکومت اسلامی است