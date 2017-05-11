عملیات سمپاشی فضای سبز شهر قزوین از امشب آغاز می شود

محمدصادق مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این طرح همه ساله از اواسط اردیبهشت ماه آغاز شده و تا یک هفته ادامه می ‌یابد.

وی افزود: اجرای عملیات سمپاشی بستگی به شرایط آب و هوایی و میزان بروز آفات و بیماری‌های گیاهی نیز دارد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز، هدف از اجرای این طرح را کنترل جمعیت آفات گیاهی عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح شاهد حداقل آسیب به درختان شهر خواهیم بود، ضمن اینکه سازمان آمادگی دارد در صورت بروز هر گونه آفات گیاهی اقدام مناسب و به موقع را انجام دهد.

وی یادآورشد: عملیات سمپاشی هر شب از ساعت 22 لغایت 5 صبح انجام می ‌شود و از شهروندان درخواست داریم به نکات ایمنی اعلام شده توجه کنند.

مظفری بیان کرد: از شهروندان انتظار داریم شب هنگام پنجره های مشرف به محل سمپاشی را مسدود کرده و از نزدیک شدن به اکیپهای سمپاش خودداری کنند و قسمت هایی که احتمال می رود آغشته به سم شده باشد، نظیر در و پنجره را شستشو دهند.