  1. استانها
  2. قزوین
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۹:۳۱

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری:

عملیات سمپاشی فضای سبز شهر قزوین از امشب آغاز می شود

عملیات سمپاشی فضای سبز شهر قزوین از امشب آغاز می شود

قزوین- مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قزوین گفت: به منظور دفع آفات گیاهی و حفظ سلامت و شادابی درختان، عملیات سمپاشی فضای سبز از امشب آغاز می شود.

محمدصادق مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این طرح همه ساله از اواسط اردیبهشت ماه آغاز شده و تا یک هفته ادامه می ‌یابد.

وی افزود: اجرای عملیات سمپاشی بستگی به شرایط آب و هوایی و میزان بروز آفات و بیماری‌های گیاهی نیز دارد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز، هدف از اجرای این طرح را کنترل جمعیت آفات گیاهی عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح شاهد حداقل آسیب به درختان شهر خواهیم بود، ضمن اینکه سازمان آمادگی دارد در صورت بروز هر گونه آفات گیاهی اقدام مناسب و به موقع را انجام دهد.

وی یادآورشد: عملیات سمپاشی هر شب از ساعت 22 لغایت 5 صبح انجام می ‌شود و از شهروندان درخواست داریم به نکات ایمنی اعلام شده توجه کنند.

مظفری بیان کرد: از شهروندان انتظار داریم شب هنگام پنجره های مشرف به محل سمپاشی را مسدود کرده و از نزدیک شدن به اکیپهای سمپاش خودداری کنند و قسمت هایی که احتمال می رود آغشته به سم شده باشد، نظیر در و پنجره را شستشو دهند.

کد مطلب 3976388

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه