به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قمی بعد از ظهر پنجشنبه در چهارمین دوره تخصصی هم اندیشی و هم افزایی دانش آموختگان بین‌الملل جامعه‌الزهرا(س) با بیان این که بانوان طلبه باید حضور مؤثر در اجتماع را برای خود یک ضرورت و تکلیف بدانند، تصریح کرد: ضرورت حضور بانوان در اجتماع باعث شد که جامعه‌الزهرا(س) شکل بگیرد و منشأ خدمات ارزنده‌ای باشد و باید این شجره طیبه را قدر دانست.

معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری با بیان این که حضور بانوان در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی یک ضرورت است، و نه یک امتیاز، گفت: جامعه اسلامی نیازمند حضور بانوان متعهد، متدین و فرهیخته در اجتماع است، به طوری که بدون آنان کار جامعه سازی امکان پذیر نیست که باید این را به عنوان تکلیف و ضرورت اجتماعی در نظر گیرند.

وی یادآور شد: پیش از پیروزی انقلاب، دشمنان با وارد کردن سه تهمت در رسانه‌هایشان می‌گفتند اگر انقلاب اسلامی پیروز شود، نخست این که نیمی از جمعیت که بانوان هستند، باید خانه‌نشین شوند، زیرا با وجود انقلاب اسلامی اجازه حضور بانوان در اجتماع داده نمی‌شود، دوم این که باید دانشگاه‌ها بسته شوند و سوم این که به اقلیت‌ها ظلم مضاعف می‌شود.

حضور بانوان پس از انقلاب اسلامی در ایران پررنگ‌تر شد

حجت الاسلام قمی ادامه داد: در پاسخ به اتهام نخست باید گفت که در عمل شاهد هستیم که حضور بانوان پس از انقلاب اسلامی در ایران پررنگ‌تر شد و امروز در ایران، ۶۲ درصد دانشجویان و بیش از ۳۰ درصد اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها در رشته‌های مختلف علمی را بانوان تشکیل می‌دهند؛ در حالی که در آلمان که مدعی حقوق زنان هستند، تعداد بانوان عضو هیئت‌های علمی، ۱۷ درصد است.

انقلاب اسلامی الگوی حضور زن متدین و معاصر در اجتماع را ارائه داد

وی عنوان کرد: انقلاب اسلامی نشان داد که یک زن می‌تواند ضمن داشتن حجاب اسلامی کارهای ارزشمندی را ارائه دهد و این انقلاب الگویی را به تبعیت از حضرت زهرا(س) و حضرت زینب(س) ارائه داد که یک زن می‌تواند متدین و در عین حال معاصر باشد در صورتی که پیش از انقلاب بانوان باید یک مسیر را انتخاب می‌کردند.

معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری اظهارداشت: امروز بانوان ایرانی در عرصه‌های مختلف از جمله نمایندگی مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت، شوراهای اسلامی شهر و روستا و حتی در عرصه‌های نظامی درخشیده‌اند، به طوری که در ایران بانویی با درجه سرلشکری که بالاترین درجه نظامی است حضور دارد، همچنین ۴۰ خانم سرتیپ در ایران داریم.

وی در پاسخ به اتهام دوم که اگر انقلاب شود به جای علم باید به دنبال کارهای سنتی بود، گفت: معدل سنی ۲۶ سال برای دانشمندان هسته‌ای ایران افتخار است اما امروز همان تهمت زنان دانشمندان برجسته ما را ترور می‌کنند و متعرض هستند که چرا به دنبال فناوری‌های پیشرفته هستید.

حجت الاسلام قمی ادامه داد: امروز ایران اسلامی به دلیل تشویقی که مکتب اهل بیت به علم و دانش دارد، در فناوری هسته‌ای جزء ۱۰ کشور دنیا، در سدسازی رتبه چهارم، در نانو رتبه پنجم و در مرزهای دانش پزشکی حرکت می‌کند و در عرصه هوا و فضا و موشک‌های نظامی قدرتمند است.

وی افزود: امروز اقتدار نظام جمهوری اسلامی به اندازه‌ای است که مدیریت عالی نظام رسماً اعلام می‌کنند که اگر اسرائیل دست از پا خطا کند، ما تل آویو را با خاک یکسان می‌کنیم.

معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری با تأکید بر این که امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری مشوق و عامل عمده پیشرفت‌های علمی در کشور بودند، گفت: شما مبلغان بین الملل تلاش کنید که پسران و دختران مسلمان را به درس خواندن تشویق کنید تا در سطوح عالی رشته‌های مختلف دانشگاهی تحصیل کنند و افتخاری برای جهان اسلام باشند.

ما قائل به گفتگوی ادیان هستیم

وی به تهمت سوم وارده به انقلاب اشاره کرد و پاسخ داد: پس از انقلاب اسلامی، تمام اقلیت‌های دینی برای پیشرفت کشور تلاش کردند، به طوری که ۱۰۰ مسیحی و ۵۰ عالم اهل سنت برای دفاع از کشور به شهادت رسیدند و کلیساهای مختلف در ایران است در صورتی که در برخی کشورهای مدعی حقوق بشر حتی یک مسجد برای مسلمانان وجود ندارد.

حجت الاسلام قمی با بیان اینکه که ما قائل به گفتگوی ادیان هستیم، افزود: امروز بیش از ۵۰ هزار نفر از اهل سنت در ایران عضو بسیج هستند و روابط اهل سنت و شیعیان به گونه‌ای است که حضرت آیت الله سیستانی فرمودند: «امروز نگویید که اهل سنت اخواننا بلکه بگویید انفسنا هستند».

طلاب همیشه خود را طلبه و دانشجو بدانند

وی با بیان این که ما دشمن، اهداف و آرمان‌های مشترک داریم و برای پیشرفت مکتب اهل بیت(ع) باید در برابر الحاد و بی‌دینی بایستیم، گفت: طلاب باید همواره خود را از مطالعه و تحقیق بی‌نیاز ندانند، مقام معظم رهبری با وجود مشغله‌هایی که دارند هفته‌ای سه روز درس خارج دارند، به استفتائات پاسخ می‌دهند، مطالعات کشوری و جهانی دارند و مطالعه کتاب را نیز در برنامه خود دارند.

طلاب در کار تبلیغ تنوع داشته باشند

معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری یادآور شد: توصیه مقام معظم رهبری این است که طلبه دانش آموخته که به محل تبلیغ می‌رود، به کار تبلیغی خود تنوع ببخشد، به عنوان مثال تخصص در دادن مشاوره، داشتن تخصص در یک رشته دیگر و حضور در مدارس و دانشگاه‌ها تأثیرگذاری کلام را بیشتر می‌کند.

وی به مسئله جریان سازی در سطح بین المللی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: شما طلاب باید در مسائل فرهنگی در کشورهای مختلف فعالیت کنید و با ارتباط با هم و به هم پیوستن، جریانی در سطح بین الملل ایجاد کنید.

حجت الاسلام قمی تصریح کرد: جریان سازی در سطح بین الملل و در کنار آن، زمان شناسی و مخاطب شناسی از جمله شرط‌های اساسی در توفیق مسائل تربیتی است.