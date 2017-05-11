تیم ملی کشتی فرنگی ایران با ۷ مدال قهرمان شد/درخشش شاگردان اشکانی

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و هفتمین دوره رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا روزهای ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه در شهر دهلی نو پایتخت کشور هند برگزار شد و در پایان تیم ایران با ۴ مدال طلای رامین طاهری، حسین نوری، سید مصطفی صالحی زاده و بهنام مهدی زاده، یک مدال نقره افشین بیابانگرد و دو مدال برنز سامان عبدولی و علی ارسلان و کسب ۶۹ امتیاز به عنوان قهرمانی رسید. پس از تیم ایران تیم های قزاقستان و کره جنوبی با ۵۹ امتیاز دوم و سوم شدند.

تیم ایران با این قهرمانی به یازدهمین قهرمانی خود در قاره کهن دست یافت.

رده بندی انفرادی و تیمی این مسابقات به شرح زیر است:

۵۹ کیلوگرم: ۱- کنیچیرو فومیتا (ژاپن) ۲- میرامبک آیناگولوف (قزاقستان) ۳- سینگ میون ری (کره شمالی) و سامان عبدولی (ایران)

۶۶ کیلوگرم: ۱- سانگ هونگ اوه (کره جنوبی) ۲- آلمات کبیسبایف (قزاقستان) ۳- جین خین دانگ (چین) و علی ارسلان (ایران)

۷۱ کیلوگرم: ۱- تاکشی ایزومی (ژاپن) ۲- افشین بیابانگرد (ایران) ۳- نورقاضی آسانگولوف (قرقیزستان) و جی هیون کیم (کره جنوبی)

۷۵ کیلوگرم: ۱- ماخات یرژیپوف (قزاقستان) ۲- دائه سئونگ پارک (کره جنوبی) ۳- بختوار حسن اف (تاجیکستان) و بین یانگ (چین) ... ۷- پژمان پشتام (ایران)

۸۰ کیلوگرم: ۱- رامین طاهری (ایران) ۲- جون هیونگ کیم (کره جنوبی) ۳- سامات شیرداکوف (قرقیزستان) و سینگ هارپریت (هند)

۸۵ کیلوگرم: ۱- حسین نوری (ایران) ۲- آتسوشی ماتسوموتو (ژاپن) ۳- آنیل کومار (هند) و فی پنگ (چین)

۹۸ کیلوگرم: ۱- سید مصطفی صالحی زاده (ایران) ۲- سئونگ جون کیم (کره جنوبی) ۳- رستم آساکولوف (ازبکستان) و یرولان ایسکاکوف (قزاقستان)

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- بهنام مهدی زاده (ایران) ۲- دامیر کاظم بایف (قزاقستان) ۳- مومینجون عبداله یف (ازبکستان) و مین سئوک کیم (کره جنوبی)

رده بندی تیمی:

۱- ایران ۶۹ امتیاز

۲- قزاقستان ۵۹ امتیاز

۳- کره جنوبی ۵۹ امتیاز

۴- ژاپن ۵۱ امتیاز

۵- چین ۵۰ امتیاز

۶- ازبکستان ۴۳ امتیاز

۷- هند ۳۸ امتیاز