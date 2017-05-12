ماجرای پیامک سهام عدالتی بانکها به مشتریان

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه کمتر از یک ماه از اعلام دولت برای ارایه سود سهام عدالت به مشمولان می‌گذرد، اما تا شهریورماه زمان باقی است تا مردم شماره حساب های خود را اعلام کرده و اطلاعات حساب خود را وارد نمایند. اکنون دیگر ده سال زمان برای در اختیار گرفتن سهام عدالت مشمولان از سوی دولت سپری شده و از امسال باید هم سود سهام به حساب آنها واریز شود و هم برنامه ها برای آزادسازی آن از سوی دولت، رنگ و بوی عملیاتی به خود گیرد.

در این میان از سی و یکم فروردین ماه امسال که سازمان خصوصی سازی اعلام شماره شبا برای دریافت سود سهام عدالت در مهرماه پیش رو را اعلام کرد، بسیاری از بانکها و شعب بانکی، صف های شلوغی را به خود می دیدند و گاه این صف‌ها برای مشتریان آزاردهنده می‌شد. در واقع دولت از مردم خواسته بود تا شماره شبای حساب بانکی خود را حتما در سامانه به ثبت برسانند و برای این کار هم، فرصت زمان کافی را قرار داده بود، اما به هرحال بسیاری خیلی دلشان نمی خواهد که کار امروز را به فردا واگذار کنند و برای همین هم، در شعب بانکی ازدحام می کردند و خواستار دریافت شماره شبا بودند.

آنگونه که سازمان خصوصی سازی اعلام کرده تاکنون بیش از ۲۰ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت شماره شبای حساب بانکی خود را در سامانه به ثبت رسانده اند و این به معنای آن است که بیش از نیمی از مشمولان، برای ارایه شماره حساب استقبال بی نظیری داشته اند، در عین حال اما هنوز هم کمی کمتر از ۲۷ میلیون نفر هم تا شهریورماه فرصت دارند تا این مرحله از سهامداری خود را در پروژه سهام عدالت به ثبت برسانند.

در این میان، البته سازمان خصوصی سازی اعلام کرده که تکلیف دو میلیون نفر متوفی را هم مشخص کرده و به زودی برای ثبت اطلاعات وراث آنها هم، اقدامات لازم را انجام و اطلاع رسانی عمومی خواهد کرد، ولی در این مرحله تنها طیفی از مشمولان می توانند شماره حساب خود را به ثبت برسانند که در قید حیات هستند.

اما بانکها هم از این بزم سهام عدالتی دولت آن هم درست در ماههای انتهایی عمرش خوشحال بوده و کسب و کار خود را اندکی پررونق تر می بینند. برخی از بانکها برای مشمولان خواب های خوبی دیده اند و اگر کسی برای دریافت شماره شبا به بانک مراجعه کند، او را مجبور می کنند که در شعبشان حساب باز کنند و گاهی هم برخی از آنها، برای این افتتاح حساب ۵۰ هزار تومان هم از متقاضیان دریافت می کنند که اگرچه به نام خود متقاضی و در حسابش ذخیره می شود؛ اما به هرحال گردش مالی خوبی را برای بانکها رقم می زند.

یک حساب سرانگشتی نشان می دهد که اگر ۴۹ میلیون نفر هر یک حداقل ۹۰ هزار تومان سود بگیرند، گردش مالی حاصل از این عملیات حدود ۴ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان خواهد بود. بنابراین اگر هر بانکی بتواند سهم بیشتری از این کیک بردارد، حتما سد بیشتری از گردش مالی آن را حاصل خواهد کرد.

این در حالی است که اکنون که بازار اعلام شماره شبای بانکی از سوی مشمولان داغ است، بانکها هم از فرصت سوءاستفاده کرده و خود برای ارایه شماره شبا به مشتریانشان پیشقدم می شوند. بر این اساس برخی بانکها با ارسال پیامک هایی به مشترکان خود، شماره شبای حساب بانکی آنها را اعلام کرده و از آنها می خواهند تا این شماره شبا که مختص حساب مشترک در بانک مربوطه است را به سامانه اعلام کنند.

یکی از کارمندان بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: بانکها طی روزهای گذشته با ارسال پیامک هایی به صاحبان حساب در شعب خود، شماره شبا را به آنها اعلام کرده و از آنها می خواهند که این شماره را به سامانه سهام عدالت اعلام نمایند. به همین دلیل هم، برخی مشمولانی که تاکنون برای دریافت شماره شبای حساب بانکی خود اقدام نکرده اند، از این گام استقبال کرده و خوشحال می شوند و حتی بانک را هم تقدیر می کنند.

وی می افزاید: اما نکته حائز اهمیت این است که اگر مشمولان سهام عدالت شماره شبای حساب بانکی مشترک در بانک مربوطه را در سامانه به ثبت برسانند؛ گام موثری برای افزایش گردش مالی بانک برداشته و در واقع، خدمت بزرگی به شعب بانکی ارایه می دهند؛ به هرحال قرار است که برای هر نفر حداقل ۹۰ هزار تومان سود واریز شود، بنابراین اگر این سود در شعبه بانکی آنها به گردش دربیاید، حتما برایشان اثرگذار خواهد بود.

یکی دیگر از کارمندان بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: وقتی که سود سهام واریز می شود، ممکن است مشترک تا چند روز فرصت نکند که به شعبه مراجعه کرده یا حتی از دستگاههای خودپرداز آن را برداشت کند، بنابراین رسوب این میزان پول در شعب بانکی حتی برای یک تا دو روز هم که شده، می تواند سودآور باشد.

وی می افزاید: اکنون بانکها تلاش دارند تا به هر شیوه که شده از اعلام شماره حساب بانکی در سامانه سهام عدالت بهره برداری کرده و شرایط را به گونه ای پیش برند که با روش های جذاب، مردم با شماره شبا حساب خود در بانک مربوطه، اقدام به ثبت در سامانه کنند؛ بنابراین به هر روشی متوسل می شوند.

اکنون که بانکها با کمبود منابع مواجه هستند هر طرحی که بتواند رونق موقتی به کارشان بدهد، حتما مورد پذیرش قرار می گیرد و برای حداکثر کردن سود خود نیز، از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند.