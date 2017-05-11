به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خاکی ظهر امروز در نشست با سفیر جمهوری چک در ایران با اشاره به ظرفیتهای فراوان لرستان در حوزههای مختلف گفت: از جملهی این ظرفیتها، مواد عظیم معدنی، جنگلهای انبوه، آب فراوان، زمین حاصلخیز و نیروی کار فراوان است.
وی اظهار داشت: همان طور که پایتخت جمهوری چک دارای پلهای تاریخی است، لرستان هم به عنوان پایتخت پلهای تاریخی جهان شناخته میشود.
نایبرئیس اتاق بازرگانی خرم آباد افزود: خوشبختانه در سالهای اخیر تلاشها و پیگیریهای مطلوبی در لرستان صورت گرفته و این استان را در مسیر توسعه قرار داده است.
خاکی تصریح کرد: در حال حاضر در زمینهی برخی تولیدات کشاورزی دارای رتبهی برتر کشوری هستیم.
وی با بیان اینکه شرط اول برقراری تعامل، شناخت ظرفیتهای دو طرف است، خاطرنشان کرد: لرستان در همهی حوزهها آماده پذیرش و انجام سرمایهگذاری است و ما از سرمایهگذاران استقبال میکنیم.
نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان افزود: امیدواریم با پیگیریها و دیدارهایی که در آینده تکرار خواهد شد، شاهد توسعهی روابط میان دو طرف باشیم.
