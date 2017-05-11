اتفاقی که مسئولان برگزاری بازیها را نگران کرده است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، فضای کاملا آرام و آماده باکو که رضایت کامل شرکت کنندگان در بازی های کشورهای اسلامی را موجب شده برد، از ظهر امرو تحت تاثیر وزش شدید باد با نگرانی هایی همراه شده است.

از ظهر امروز وزش باد در باکو آغاز شد و رفته رفته شدت گرفت. شرایط جوی باکو به تدریج بدتر شد طوریکه در جریان برگزاری مراسم اهتزاز پرچم و خوش آمدگویی به تیم ها، اجرای برنامه ها را تحت تاثیر قرار داد.

وزش شدید باد در باکو بیشتر هم شد. این شرایط نامناسب جوی در دهکده بازی ها و محل استقرار ورزشکاران خیلی محسوس است طوریکه به فاصله چند دقیقه بعد از اتمام مراسم امروز، فضای دهکده خالی از مسئولان، ورزشکاران و مربیان آنها شد.

افرادی هم که به عنوان نیروی ترابری و امنیتی مامور به انجام وظیفه در دهکده ورزشکاران هستند، به سختی در جایگاه خود باقی مانده و بعضا مجبور به ترک آن شدند.

قطعا اگر به هنگام برگزاری مسابقات در فضای باز هم چنین شرایط جوی حاکم باشد، برگزاری رقابت ها تحت تاثیر قرار می گیرد.