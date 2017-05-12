اختتامیه دهه فرهنگ رضوی باچاشنی تبلیغ برای کاندیدای شورای شهر

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه سومین دهه فرهنگ رضوی پنج شنبه شب در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزارشد، و قرار بود در این آیین مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی امام رضا(ع) و استاندار کردستان حضور و سخنرانی کنند که هیچ کدام از این مسئولان حضور پیدا نکردند.

تمامی برنامه ها در این ایام تحت شعاع انتخابات قرار گرفتند مسئولان به این دلیل در برنامه ها و مناسبت های مختلف نمی توانند شرکت کنند و این مراسم ها نیز فرصتی برای تبلیغ نامزدهای انتخابات از جمله انتخابات شوراهای اسلامی فراهم می کند.

هرچند نفس برگزاری چنین برنامه هایی به منظور ایجاد بستر تبلیغ نامزدهای انتخاباتی نیست ولی در این ایام در هر برنامه و مراسمی تعداد زیادی از نامزدهای انتخاباتی حضور پیدا می کنند و اطرافیان آنها نیز اقدام به پخش پوسترها و بروشورهای تبلیغاتی و معرفی کاندیداهای خود به شرکت کنندگان می کنند.

در اختتامیه سومین دهه فرهنگ رضوی هم تعدادی از اعضای شورای اسلامی فعلی سنندج و نامزدهای این دوره از انتخابات شوراها حضور پیدا کرده بودند و نکته جالب توجه هم تبلیغ برای دختر مجری برنامه که یکی از نامزدهای این دوره از انتخابات است، بود.

قسمتی از بروشوری که حاوی اهداف، برنامه ها، سابقه علمی و پژوهشی و تجارب کاری این نامزد پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بود، به معرفی پدر این نامزد انتخاباتی که در میان مردم سنندج شخصیت شناخته شده ای است، اختصاص پیدا کرده بود.

مجری برنامه امروز که یکی از مجریان توانای صداوسیمای استان است را مردم بعد از چندین سال در برنامه ای غیر رادیو وتلویزیونی می دیدند و این خود جای سوال دارد.

سرپرست اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان و یکی از روحانیون اهل سنت استان سخنرانان این برنامه بودند.

سرپرست اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان با اشاره به اینکه امسال پانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در کشورمان برگزار می شود، گفت: در حدود 80 کشور دنیا اقدام به برگزاری برنامه ها و نشست های مختلف در خصوص بیان شخصیت این امام بزرگوار می کنند.

حجت الاسلام رحیم جعفری با اشاره به اینکه 400 موسسه دولتی و غیردولتی درکشور با مدیریت بنیاد بین المللی امام رضا(ع) فعالیت می کنند، بیان کرد: سال گذشته پیشنهادی مبنی براینکه برگزاری برنامه های دهه رضوی به زمان خاصی موکول نشود و این برنامه فرهنگی ومذهبی در کل ایام سال برگزار شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد مذکور مورد تایید قرار گرفت و برنامه های این ایام با عنوان رایحه رضوی دردر تمامی ایام سال در استان های مختلف کشور اجرا می شود.

ماموستا عبدالرحمان مرادی یکی از روحانیون اهل سنت کردستان هم پیرامون شخصیت امام رضا(ع) از دیدگاه اهل سنت به بیان مطالبی پرداخت و گفت: امام رضا به دلیل بزرگی و جایگاه والایی که داشتند دارای لقب های زیادی هم چون صابر، ذکی، ولی و غیره بودند.

وی بیان کرد: علما، مورخان و اهل شریعت و طریقت در اهل سنت زیاد از فضائل و کرامات امام رضا(ع) نقل کردند.

در این مراسم از هشت تن از سادات استان تجلیل شد و به قید عرقه هم به هشت نفر از شرکت کنندگان در این برنامه هدایایی اهدا شد.