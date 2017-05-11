  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۲:۰۲

گزارش خبرنگار مهر از باکو؛

ساعت بازی والیبال ایران- قطر تغییر کرد

ساعت بازی والیبال ایران- قطر تغییر کرد

زمان دیدار تیم های والیبال ایران و قطر در چهارمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، چهارمین دوره بازی های کشورهای اسلامی درحالی از فردا با بازی تیم ملی والیبال جوانان ایران مقابل قطر (ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه به وقت محلی) رسما آغاز خواهد شد که زمان دیدار ایران برابر قطر تغییر کرده است.

طبق برنامه اولیه که یک ماه پیش اعلام شد، قرار بود این بازی ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه برگزار شود اما در برنامه جدیدی که توسط برگزار کننده رقابت ها اعلام شد، مقرر شده بازی دو تیم ایران و قطر، ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه برگزار شود. 

همچنین در برنامه جدید، ساعت بازی ایران و مراکش که پیش تر ۱۲:۳۰ دقیقه اعلام شده بود، به ساعت ۱۰ تغییر یافت.

کد مطلب 3976435
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها