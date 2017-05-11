ساعت بازی والیبال ایران- قطر تغییر کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، چهارمین دوره بازی های کشورهای اسلامی درحالی از فردا با بازی تیم ملی والیبال جوانان ایران مقابل قطر (ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه به وقت محلی) رسما آغاز خواهد شد که زمان دیدار ایران برابر قطر تغییر کرده است.

طبق برنامه اولیه که یک ماه پیش اعلام شد، قرار بود این بازی ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه برگزار شود اما در برنامه جدیدی که توسط برگزار کننده رقابت ها اعلام شد، مقرر شده بازی دو تیم ایران و قطر، ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه برگزار شود.

همچنین در برنامه جدید، ساعت بازی ایران و مراکش که پیش تر ۱۲:۳۰ دقیقه اعلام شده بود، به ساعت ۱۰ تغییر یافت.