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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۳:۰۳

در دیدار با محمود عباس؛

پوتین: برای مسکو روابط با فلسطین امری ویژه و مهم است

پوتین: برای مسکو روابط با فلسطین امری ویژه و مهم است

رئیس جمهور روسیه در دیدار با «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، روابط دوجانبه روسیه- فلسطین را ویژه و مهم خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، در دیدار «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه با «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، دو طرف پیرامون موضوعاتی مرتبط با مناقشه اسرائیل- فلسطین و همچنین روابط دو جانبه با یکدیگر گفتگو کردند.

در این دیدار، رئیس جمهور روسیه اظهار داشت: «اجازه بدهید به شما خوش آمد بگویم. خوشحالم که یک بار دیگر با شما دیدار می کنم و روابط با فلسطین برای ما روابطی ویژه و مهم است».

ولادیمیر پوتین همچنین خاطرنشان کرد که دو طرف اخیراً در جریان مراسم افتتاحیه یک مرکز فرهنگی جدید و چند منظوره در «بیت اللحم» بر ریشه های عمیق پیوندهای دوجانبه خود تأکید کرده اند.

پوتین ضمن قدردانی از همتای خود برای بذل توجه به روابط دوجانبه و حمایت از شهروندان روسی ساکن در فلسطین گفت: «در دوره اخیر، روابط ما [فلسطین-روسیه] همچنان گرم و مبتنی بر اعتماد بوده است».

رئیس جمهور روسیه در ادامه افزود که «طی سالها، ما تلاش کرده ایم که یکی از مهمترین موضوعات جهان مدرن را که موضوع خاورمیانه است، حل نماییم و بنابراین ما همیشه موضوعاتی برای بحث و گفتگو در اختیار داریم».

رئیس جمهور روسیه همچنین ابراز اطمینان کرد که دیدار محمود عباس از روسیه سازنده خواهد بود.

کد مطلب 3976446

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