حضور اطرافيان رئيس جمهور در انتخابات قانوني است / دولت در اصلاح و تحول اداري اراده جدي و عملياتي دارد

به گزارش خبرنگار مهر، الهام در پاسخ به خبرنگاري كه از سخنان ديشب رئيس جمهور مبني بر اينكه دو بچه براي هر خانواده كم است و ايران توانمندي 120 ميليوني شدن را دارد گفت : اين بحث در حاشيه بحث هاي نشست ديروز دولت و مجلس مطرح شده است و رئيس جمهور در مقام تصميمگيري و اتخاذ سياست هاي اجرايي در اين خصوص نبوده اند.

وي افزود : اين يك بحث جنبي و حاشيه اي در آن جلسه بود. رئيس جمهور معتقد است كشور ما كشور پرتواني است و براي جمعيت گسترده تر نگراني نداريم.

سخنگوي دولت تاكيد كرد : حق داوطلب شدن براي انتخابات يك حق همگاني است ، اما قانون مقرر كرده است براي اينكه از سمت هاي دولتي براي راي آوردن استفاده نشود دولتمردان براي شركت در انتخابات بايد از سمتهاي خود استعفا بدهند و دولت نمي تواند اين حق را سلب كند.

وي افزود : هميشه در همه انتخابات يك گروه حامي دولت وقت در انتخابات حضور مي يافته است و مهم اين است كه از امكانات يا رانت هاي دولتي به نفع اين گروه استفاده نشود.

الهام در عين حال گفت : قطعا دولت اجازه هيچ گونه استفاده از ظرفيت هاي دولتي را براي تاثير گذاري بر انتخابات نخواهد داد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبني بر اينكه با توجه به اخبار و اطلاعات موجود در زمينه تخريب هاي انتخاباتي و سابقه اين امر در دوره هاي گذشته دولت چه تدابيري براي جلوگيري از آن و برخورد با متخلفان انديشيده است گفت : درباره زمان انتخابات و مسائلي كه در امر تبليغات وجود دارد و نوع فعاليت نامزدها در مجموعه قوانين و مقررات انتخابات مربوطه وجود دارد و بحث تامين آن يك چارچوب قانوني است كه دستگاه هاي اجرايي و نظارتي به آن توجه دارند.

سخنگوي دولت احمدي نژاد افزود : دولت اجراي دقيق قانون را براي همه گروه ها و طيف ها و قشرهاي فعال در انتخابات بدون تبعيض اعمال مي كند.

الهام با بيان اينكه ما با بداخلاقي هاي انتخاباتي مخالفيم گفت : تضمين براي جلوگيري از اين مساله حسن اجراي قانون است و موضع دولت روشن به نظر مي رسد.

سخنگوي دولت در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار مهر مبني بر اينكه تغييري كه رئيس جمهور اعلام كرده اند به پيشنهاد يك جوان ايراني در سفرهاي استاني داده خواهد شد چگونه تغييري است گفت : رئيس جمهور درباره مسائل استان ها با مردم جلساتي دارند و نامه هاي مختلف دريافت مي كنند كه بسياري از آنها را مشخصا مي بينند و براي نقطه نظرات و پيشنهادات مطرح شده احترام قائلند.وي افزود: براساس پيشنهاد رسيده تغييراتي در رسيدگي به مسائلي مردم در سفرهاي استاني رخ خواهد داد.

الهام در خصوص احتمال استعفاي فرهاد رهبر كه سوال يكي از خبرنگاران بود گفت : اين گمانه زني ها هميشه در جامعه وجود داشته و از سوي رسانه ها هم مديريت و ترويج مي شود .



سخنگوي دولت افزود: دولت در اصلاح و تحول اداري اراده جدي و عملياتي دارد وسازمان مديريت و دستگاه هاي اجرايي اين سياست هاي كارشناسي را اجرايي خواهند كرد. وي افزود : هر مديري بايد با هماهنگي دولت اين كارها را به پيش ببرد و طبيعي است مديراني كه سياست هاي اجرايي را قبول نداشته باشند هم اين سياست ها را اجرا خواهند كرد.

سخنگوي دولت در پاسخ به خبرنگاري كه پرسيد چرا محصولاتي مانند گوشي نوكيا كه وابسته به رژيم صهيونيستي است در نمايشگاه قرآن امسال تبليغ شد گفت : جمهوري اسلامي هيچ ارتباط مستقيم يا غير مستقيم و اقتصادي با رژيم جعلي اسرائيل ندارد چون اساسا آن را به رسميت نمي شناسد. اين يك اصل قطعي است ولي برخي كالاهاي مشتركي كه همه جا استفاده مي كنند مستندي بر نقض اين رويه نيست.

الهام خطاب به اين خبرنگار گفت : شما اين گونه كالاها را به صورت فردي مي توانيد تحريم كنيد.

سخنگوي دولت درپاسخ به اين سوال كه درخصوص الحاق سازمان مديريت به استانداريها با كدام مرجع يا نهاد مشورت صورت گرفته است گفت : همه كارهاي دولت با پشتوانه مشورت و كارشناسي انجام مي شود اما بعضي ها با هر گونه تغيير مخالفند و با ذهن محافظه كار خود از هر گونه حركت اجتناب دارند برخي هم منافعي در عدم تغيير دارند.وي افزود : اين بحث نزديك به يك سال است كه در ديدگاه هاي رئيس جمهور هم مطرح شده است.

الهام گفت : بر اساس اصلاحيه قانون اساسي در سال 68 اختيارات برنامه و بودجه كشور در اختيار شخص رئيس جمهور است و رئيس جمهور نيز بر اين اساس اختيار تام دارد.وي افزود : اين اقدام را كارشناساني كه تجربه طولاني در كار مديريت دارند تائيد مي كنند.