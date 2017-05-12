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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۳۹

طی آیینی؛

معاون منابع انسانی و امور پشتیبانی اداره کل استاندارد منصوب شد

معاون منابع انسانی و امور پشتیبانی اداره کل استاندارد منصوب شد

یاسوج- معاونت منابع انسانی و امور پشتیبانی اداره کل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استاندارد استان، آیین  معارفه معاونت منابع انسانی و امور پشتیبانی اداره کل استاندارد استان با حضور صالح زاده مدیرکل هماهنگی امور استانها در سازمان ملی استاندارد ایران، سلامی مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان و فرجی رئیس حراست کل استان در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار گردید.

صالح زاده مدیرکل هماهنگی امور استانها در سازمان ملی استاندارد ایران در این آیین تصریح کرد:موفقیت هر سازمان در راه دستیابی به اهداف سازمانی درگرو استفاده کارآمد و صحیح از منابع مالی، سرمایه‌های فیزیکی و مهم‌تر از همه اینها  مدیریت منابع انسانی است.

وی افزود:  مهم‌ترین وظیفه معاونت توسعه فراهم نمودن شرایط مناسب برای همکاران جهت بروز استعدادها و انجام وظایف محوله به بهترین شکل ممکن است.

مهرداد مسعود نژاد نیز در آیین معارفه خود حفظ بیت المال و صیانت از نیروی انسانی  و توجه ویژه به ارباب رجوع را در این مجموعه از مهمترین برنامه ها و وظایف خود در اداره کل دانست.

   

به گزارش خبرنگار مهر، در این  آیین از سوی سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین حراست کل استان از زحمات قبلی مهرداد مسعود نژاد تقدیر و  حکم مسئولیت  معاون منابع انسانی و امور پشتیبانی اداره کل استاندارد  به وی  اعطاء شد.

کد مطلب 3976463

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    نظرات

    • سفیر IR ۰۸:۱۷ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
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      با سلام به آقای حاج مسعودنژاد تبریک می گویم انصافا انسانی زحمت کش وتوانمند می باشد با تشکر
    • بویر احمد IR ۱۷:۳۸ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
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      عرض تبریک دارم خدمت برادر گرامی جناب مسعودنژاد چون ایشان واقعا فرد بادرایتی می باشد موفق باشید
    • رستم IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۱
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      درود بر آقای مسعودنژادانسانی فهیم خوب پرتلاش دلسوز می باشد

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