معاون منابع انسانی و امور پشتیبانی اداره کل استاندارد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استاندارد استان، آیین معارفه معاونت منابع انسانی و امور پشتیبانی اداره کل استاندارد استان با حضور صالح زاده مدیرکل هماهنگی امور استانها در سازمان ملی استاندارد ایران، سلامی مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان و فرجی رئیس حراست کل استان در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار گردید.

صالح زاده مدیرکل هماهنگی امور استانها در سازمان ملی استاندارد ایران در این آیین تصریح کرد:موفقیت هر سازمان در راه دستیابی به اهداف سازمانی درگرو استفاده کارآمد و صحیح از منابع مالی، سرمایه‌های فیزیکی و مهم‌تر از همه اینها مدیریت منابع انسانی است.

وی افزود: مهم‌ترین وظیفه معاونت توسعه فراهم نمودن شرایط مناسب برای همکاران جهت بروز استعدادها و انجام وظایف محوله به بهترین شکل ممکن است.

مهرداد مسعود نژاد نیز در آیین معارفه خود حفظ بیت المال و صیانت از نیروی انسانی و توجه ویژه به ارباب رجوع را در این مجموعه از مهمترین برنامه ها و وظایف خود در اداره کل دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین از سوی سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین حراست کل استان از زحمات قبلی مهرداد مسعود نژاد تقدیر و حکم مسئولیت معاون منابع انسانی و امور پشتیبانی اداره کل استاندارد به وی اعطاء شد.