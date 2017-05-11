وزیر دفاع انگلیس: هدف عربستان از بمباران یمن «دفاع از خود» است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «مایکل فالون» وزیر دفاع انگلیس روز پنج شنبه در اظهارنظری عجیب و کاملاً به دور از واقعیت مدعی شد که «هدف عربستان سعودی از بمباران کشور یمن دفاع از خود است!»

وی همچنین گفت که کشورهای حاشیه خلیج فارس از این حق برخوردارند که از متحدان خود درخواست کمک نمایند.

گفتنی است که پرسنل نظامی انگلیس به نیروهای عربستان سعودی حملات هوایی و توپخانه ای را آموزش می دهند و انگلیس تاکنون تسلیحاتی به ارزش میلیاردها پوند به کشورهای حاشیه خلیج فارس فروخته است.

این در حالی است که با محاصره بندر اصلی یمن، نگرانی ها در خصوص تشدید شرایط قحطی در این کشور فقیر و محروم رو به افزایش است.

فالون در گفتگو با بی بی سی مدعی شد که «عربستان سعودی در امتداد مرز جنوبی خود با یمن از سوی مبارزان حوثی مورد حمله قرار گرفته است و این کشور به طور کامل مجاز است که از خود دفاع کند و کاملاً مجاز است که از دوستان خود برای عملیات دفاع درخواست کمک نماید».

فالون همچنین گفت که انگلیس از رابطه نزدیک با ریاض سود می برد و ریاض را «یک شریک تجاری بسیار مهم، یک شریک بازرگانی و همچنین یک شریک دفاعی» خواند.

وزیر دفاع انگلیس با اشاره به تبادل اطلاعاتی میان لندن و ریاض در خصوص تروریسم خاطرنشان کرد که انگلیس از این رابطه نفع می برد و اینکه «هرگونه درخواست برای صادرات تسلیحات به دقت بر اساس معیارهای انگلیس مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. اما عربستان سعودی به همان اندازه از حق دفاع از خود برخوردارست».

گفتنی است در جنگی که عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ علیه یمن آغاز کرد، تا ژانویه ۲۰۱۷ ۱۷۰۰۰ نفر جان خود را از دست داده اند. طبق برآوردهای سازمان ملل حدود ۲.۵ میلیون نفر نیز در اثر این جنگ آواره شده اند.