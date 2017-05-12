رقابت ۱۴۱ کاراته کا در باکو/ ۱۲ شانس کسب مدال برای تیم ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، در رقابتهای کاراته این دوره از بازیها ۱۴۱ کاراته کا از ۲۹ کشور به مدت دو روز به رقابت خواهند پرداخت. رقابتهای کاراته در دو بخش کاتا انفرادی و ۵ وزن کومیته برگزار خواهد شد که در مجموع ۱۲ مدال طلا، ۱۲ نقره و ۲۴ مدال برنز در آن توزیع خواهد شد.

در بخش زنان و در کاتا انفرادی بانوان ۹ کاتارو، در کومیته و در وزن ۵۰- کیلوگرم ۱۱، ۵۵- کیلوگرم ۱۳، وزن ۶۱- کیلوگرم ۱۱، وزن ۶۸- کیلوگرم ۱۱ و ۶۸+ کیلوگرم شش کاراته کا برای کسب مدال به روی تاتامی می روند.

در بخش مردان نیز در کاتای انفرادی ۱۳ کاتارو، در کومیته وزن ۶۰- کیلوگرم۱۷، وزن ۶۷- کیلوگرم ۱۳، وزن ۷۵- کیلوگرم ۱۴، وزن ۸۴- کیلوگرم ۱۲ و وزن ۸۴+ کیلوگرم ۱۱ کاراته کا به رقابت خواهند پرداخت.

هر چند تعداد شرکت کنندگان در این اوزان مختلف اندک است ولی به دلیل استقبال خوب کاراته کاهای مطرح دنیا، سطح فنی را می توان در این مسابقات پیش بینی کرد. در وزن ۶۰- کیلوگرم مردان حضور کاراته کاهای عنوان داری چون« آیکوتکایا» از ترکیه، «فرضعلی اف» از آذربایجان، «صدرالدین سایماتوف» از ازبکستان و «دارخان اسلدیف» از قزاقستان باعث شده مهدیزاده کار سختی برای کسب مدال طلا داشته باشد.

در وزن ۷۵- کیلوگرم که آسیابری با پشتوانه مدال برنز جهان به روی تاتامی می رود، رقبای سرسخت و عنوان داری برای رسیدن به سکوی قهرمانی دارد. «رافائل آقایوف» آذری با کوله باری از مدالهای جهانی مهمترین رقیب جوان ایرانی است. «عمر عبدالرحمان» از مصر، «آلتومور» از ترکیه و «ردا مسعودی» از مراکش دیگر رقبای آسیابری هستند.

سرگروه تیم ملی کشورمان، نیز برای کسب طلای دیگر کار دشواری پیش رو دارد. پورشیب روی تاتامی باکو حریفانی چون «محمد الکتابی» از مسر، «مامایف» از ازبکستان، «آکتاش» از ترکیه و «موهویچ» از بوسنی مهمترین این رقبا هستند.

بهترین سنگین وزن فعلی کاراته جهان به چیزی جز مدال طلا روی تاتامی باکو فکر نمی کند. سجاد گنج زاده برای رسیدن به این عنوان «انیس ارکان» از ترکیه، «طارق حمدی» از عربستان، «آسمان قربانلی» از کشور میزبان و «احمد الاصفر» مصری را به عنوان جدی ترین رقبا پیش رو دارد.

در بخش بانوان نیز همین شرایط وجود دارد. «آیا اسماعیل» از مصر با برنز جوانان جهان و دو مدال نقره و برنز لیگ های جهانی در کاتای انفرادی، «آتیا سامین» از مراکس در وزن ۵۵- کیلوگرم با طلای جوانان جهان و چهار طلا و نقره از لیگ جهانی کار برای نمایندگان کشورمان دشوار کرده است.

تیم ملی کاراته ایران در این دوره شانس کسب ۱۲ مدال را دارد و امیدورایم نمایندگان کشورمان در میان رقبای جدی و سرسخت خود بتوانند نمایش خوبی داشته و مدالهای خوشرنگی کسب کنند.

بر اساس برنامه اعلام شده فردا شنبه در روز نخست رقابتهای کاراته مبارزات اوزان ۶۰-، ۶۷ و ۷۵- کیلوگرم مردان، ۵۰-، ۵۵- و ۶۱- کیلوگرم زنان برگزار خواهد شد. یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه نیز کاراته کاها در کاتای انفرادی مردان و زنان، کومیته وزن ۸۴- و ۸۴+ کیلوگرم مردان، ۶۸- و ۶۸+ کیلوگرم زنان به روی تاتامی می روند.