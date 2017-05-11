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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۳:۱۸

ترامپ فرمان اجرایی «امنیت سایبری» را امضاء کرد

ترامپ فرمان اجرایی «امنیت سایبری» را امضاء کرد

رئیس جمهور آمریکا به منظور تقویت امنیت سایبری در ارکان دولتی و حفاظت از زیرساختهای حیاتی این کشور در برابر حملات سایبری یک فرمان اجرایی جدید را به امضاء رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ سفید روز پنج شنبه اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در حرکتی قابل توجه یک فرمان اجرایی را به امضاء رساند که هدف آن، تقویت امنیت سایبری در ارکان دولتی و حفاظت از زیرساختهای حیاتی این کشور در برابر حملات سایبری است.

این دستور اجرایی درصدد ارتقای امنیت شبکه در کارگزاریهای وابسته به دولت آمریکا است که طی سالهای اخیر، هکرها سوابق شخصی میلیونها نفر و سایر اطلاعات حساس را از آنها سرقت کرده اند.

هدف این دستور اجرایی، حفاظت بهتر و مؤثرتر از زیرساختهای حیاتی آمریکا همچون شبکه انرژی و بخش مالی در برابر حملات پیچیده سایبری است.    

این دستور اجرایی همچنین اهدافی برای توسعه یک استراتژی بازدارندگی سایبری استوارتر ترسیم می نماید که در بخشی از آن، همکاری مؤثر با متحدان آمریکا در فضای سایبری پیش بینی شده است.

«تام باسرت» مشاور امنیت داخلی کاخ سفید گفت که این فرمان اجرایی ترامپ در پی اتکاء به اقدامات انجام شده در دوران ریاست جمهوری اوباما است.

باسرت طی نشست خبری کاخ سفید به خبرنگاران گفت که «پیشرفتهای زیادی در دوره رئیس جمهور پیشین حاصل شده، اما کافی نبوده است».

شایان ذکر است که رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا مملو از داستانهایی مرتبط با حملات سایبری از جمله هک و افشای رایانامه های حزب دموکرات بود که به ادعای آژانسهای اطلاعاتی آمریکا بخشی از عملیات گسترده روسیه برای کمک به پیروزی ترامپ در انتخابات و بدنام سازی رقیب وی «هیلاری کلینتون» بود.

روسیه به طور مرتب اتهامات در خصوص استفاده از ابزارهای سایبری برای مداخله در انتخابات آمریکا را رد می کند.

باسرت گفت که حملات هکری در انتخابات آمریکا که به روسیه نسبت داده می شود؛ انگیزه ای برای صدور این فرمان اجرایی نبوده است. وی در اینباره گفت: «روسها تنها دشمنان ما در اینترنت نیستند».

کد مطلب 3976474

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