امداد هوایی «دربند» مرد ۴۵ ساله را از مرگ نجات داد

مهیار مقیمیان، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که شب گذشته پیرو تماس تلفنی مدیریت هتلی در «دربند» مبنی بر اینکه آقایی ٤٥ ساله نیازمند امداد است و حال مساعدی ندارد، بلافاصله تیم امداد و نجات به این محل کوهستانی اعزام شد، افزود: پس از حضور نیروهای امداد و نجات مشاهده شد که این فرد دچار مسمومیت دارویی شده است.

وی ادامه داد: بر این اساس و با توجه یه حساسیت موضوع سریعا یک تیم ٦ نفره از پایگاه امداد و نجات کوهستان دربند با تجهیزات کامل به سمت منطقه اعزام شد.

مدیر روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان تهران گفت: پس از رسیدن این تیم امدادی به محل مورد نظر و بررسی شرایط مصدوم مشاهده شد که وی دچار هشیاری کم، نوسان فشار و شرایط نامساعد بدنی است.

مقیمیان اضافه کرد: به همین دلیل با توجه به بعد مسافت و شرایط فرد مصدوم و مشاوره ای که با دکتر آنکال جمعیت هلال احمر انجام شد فرد مصدوم از طریق امداد هوایی ابتدا به بیمارستان میلاد و سپس از طریق آمبولانس به بیمارستان لقمان انتقال داده شد.

وی با بیان این که ایم عملیات امداد به دلیل آن که در کوهستان رخ داده بود ۵ ساعت به طول انجامید، گفت: آقایان امید رحمانی، حیدر خانلو، آرین شکوری راد، مجتبی سجادی فرد، محمد رضا نصیری و پوریا کنجوری نجاتگران حاضر در این عملیات بودند.